شكرا لقرائتكم خبر عن "سبورة" كارتيرون تعيد أيمن حفني للحسابات الفنية داخل الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت السبورة الخاصة بالفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد لفريق الزمالك، والمتواجدة في الغرفة المخصصة لإلقاء المدرب المحاضرات الفنية على اللاعبين، قبل وبعد التدريبات داخل مقر النادي، تواجد أيمن حفني صانع ألعاب الأبيض في الحسابات الفنية للمدرب الفرنسي خلال المرحلة القادمة.

وقسم كارتيرون في أول ظهور له أمس الجمعة داخل نادي الزمالك، لاعبي الفريق، على السبورة داخل المستطيل الأخضر، وتخصيص كل لاعب في أحد المراكز تمهيدا للاعتماد عليه في هذا المركز خلال المباريات المقبلة.

ووضع كارتيرون اسم أيمن حفني على السبورة في مركز 10 برفقة يوسف أوباما وهو ما يؤكد عزم المدرب الفرنسي منح الحاوي فرصة الظهور مع الزمالك داخل الملعب، وعدم الاكتفاء بالتواجد في التدريبات الجماعية فقط، حيث شارك أيمن حفني فى التدريبات الجماعية لفريقه مؤخرا بعد سلسلة من التدريبات البدنية والتأهيلية.

وعاد أيمن حفني للزمالك، بعدما طلب اللاعب من مسئولي النادي، إعادته مرة أخري، بغض النظر عن مشاركته في المباريات أو لا، حيث أبدي رغبة في التواجد داخل النادي واعتزال كرة القدم بداخله، وهو ما وافق عليه مسئولو القلعة البيضاء، وقام بتوقيع عقود مع النادي لكن حتى الآن لم يشارك في أي مباراة ويكتفي بأداء تدريبات بدنية وتأهيلية مع الفريق.