شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 31 مباراة جمعت انبى والمصرى البورسعيدى قبل مواجهة ستاد الإسكندرية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم السبت منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فمع دقات السابعة مساء يواجه فريق إنبى نظيره المصرى البورسعيدى على استاد الإسكندرية في مواجهة صعبة يدخلها الفريق البترولى بعد التعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر المصرى البورسعيدى من بيراميدز بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة للمسابقة.

ويحتل إنبى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 6 وتعادل في 5 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 18 هدف وتلقت شباكه 15 هدف ومازال لديه لقاء مؤجل فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز السادس برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 10 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل.

ترتيب انبى والمصرى البورسعيدى فى جدول الدوري

تاريخيا.. يعود تاريخ مواجهات الفريقين إلى موسم 2002/2003 عندما صعد إنبي للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه. جاءت المواجهة الأولى من الأسبوع الخامس فى 25 أكتوبر 2002 بالجبل الأخضر، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق، سجل عبدالحميد حسن ميدو لإنبي، وعمرو الدسوقي للمصري. فى بورسعيد 28 فبراير 2003 حقق المصرى أول فوز له بهدف سجله محمد ساهر. بينما احتاج إنبى إلى 6 مباريات لتحقيق فوزه الأول في افتتاح الدور الثاني 27 ديسمبر 2004 بثلاثة أهداف سجلها ميدو، عمرو زكى، مجدى عبدالعاطي مقابل هدف سجله سيد العتباني. خلال 31 مواجهة سابقة، تفوق الفريق البترولي نسبيا بتحقيق 10 انتصارات منها ثلاثة انتصارات متتالية ،وهى أول فوز ثم الموسم التالي 2005/2006 ذهابا وإيابا ،وكذلك موسم 2008/2009 فاز انبى ذهابا وإيابا. فى حين حقق المصرى 8 انتصارات، منها الموسم قبل الماضي ذهابا وإيابا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف. وفشل المصرى فى 15مباراة متتالية فى تحقيق الفوز على إنبى بدءا من الموسم الثاني 2003/2004 حتى الدور الأول 2010/2011 وحقق فوزه الثاني فى9 يونيو 2011 ببورسعيد بهدف إلياسو قبل النهاية بدقيقتين في شباك محمد أبوجبل، وأدار المباراة الحكم محمد عباس. وتعادل الفريقان فى 13 مباراة منها 5 سلبيا، شهدت مواجهات الفريقين تسجيل 31 هدفاً لانبى مقابل 30 هدفاً للمصرى البورسعيدى. انتهت مباراة الدور الأول لدوري الموسم الماضى بين الفريقين بفوز انبى بهدف دون رد سجله محمد شريف في اللقاء الذى أقيم على استاد السويس بالجولة الثامنة للمسابقة فى 17 ديسمبر 2019

تاريخ مواجهات انبى والمصرى البورسعيدى

فيما انتهت مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق سجل هدف المصرى أوستن أوموتو وسجل هدف انبى أحمد على فى اللقاء الذى أقيم فى 6 سبتمبر 2020 على ستاد برج العرب بالاسكندرية بالجولة 25 للمسابقة.

وطالب حلمى طولان المدير الفني لإنبى لاعبيه بالتركيز لتحقيق النقاط الثلاث الليلة لاسيما أمام منافس قوى يملك طموح لإقتحام المربع الذهبى ، في المقابل شدد على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى على لاعبيه ضرورة استغلال الفرص السهلة أمام المرمى لحسم اللقاء وإستعادة نغمة الانتصارات للعودة للمربع الذهبى مرة آخرى.

حلمى طولان يفتش عن المركز الرابع..وعلى ماهر يسعى لإستعادة نغمة الانتصارات

انبى يستعيد جهود بوغطاس والمرسى وايبوكا والمصرى يعانى من الغيابات

ويستعيد فريق إنبي خدمات التونسي زياد بو غطاس ومحمد المرسي، اللذين غابا عن مباراة طلائع الجيش الماضية،كما ينوي حلمى طولان الدفع بإيبوكا لقيادة الخط الأمامى للفريق البترولى أمام المصري البورسعيدى بعدما غاب عن المباريات الأخيرة بسبب الإيقاف خصوصا أن النيجيري هداف الفريق البترولى برصيد 5 أهداف.

ويسعى على ماهر، لإيجاد حل للأخطاء الدفاعية التي يقوم بها المدافعون خاصة أنه لا يملك رفاهية تغيير اللاعبين بسبب الإصابات التي ضربت الفريق بالإضافة لسوء مستوى البعض الآخر.

ويعانى خط دفاع المصرى من غياب إسلام أبو سليمة المصاب بالرباط الصليبى، ومحمد الصالح ومحمود حمد البعيدين عن المشاركة لأسباب فنية، بالإضافة لعدم اقتناع على ماهر بمستوى بعض الناشئين.