الترجي يُخطر الزمالك رسمياً بموعد وصوله القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أخطر مسؤولو نادي الترجي التونسي نظرائهم في الزمالك رسمياً بموعد وصولهم إلى القاهرة لمواجهة فريقهم.

وأشار الموقع الرسمي للزمالك، إلى أن إدارة الترجي أبلغت مسؤولي الزمالك بوصولهم على متن طارة خاصة في السادسة مساء يوم غد الأحد.

ومن المقرر أن يخوض الترجي مرانه الأساسي على ملعب ستاد القاهرة يوم الإثنين في تمام التاسعة مساء في نفس توقيت المباراة.

ويلتقي الزمالك نظيره الترجي مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك قد استهل مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بالتعادل أمام مولودية الجزائر وتوينجيت السنغالي قبل الهزيمة أمام الترجي بثلاثية مقابل هدف.