ميدو: لا أجد سبباً لرحيل باتشيكو.. وأتمنى بقاء صلاح في ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

حرص أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك الأسبق، على توجيه رسالة لإدارة النادي الحالية، مشيراً الى أنه لا يجد أي مبرر حتى الآن لرحيل جايمبي باتشيكو المدير الفني للفريق.

وتعاقد الزمالك مؤخراً مع باتريس كارتيرون بعد فسخ تعاقده مع التعاون السعودي، وتم توجيه الشكر لباتشيكو.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج "BE ONTIME" عبر قناة "ON TIME SPORTS" "سنظل نشجع ونحب نادي الزمالك، لا أجد حتى الآن أي مبرر أو سبب لرحيل باتشيكو، أعتقد أنه تعرض للظلم، كان يسير بشكل جيد مع الفريق، والاخطاء طبيعية شأنه شأن أي مدرب، لا أستطيع إيجاد سبب واضح لقرار توجيه الشكر لباتشيكو".

وتابع "نتمنى التوفيق لكارتيرون، هو مدرب الزمالك حالياً، يعلم الفريق جيداً، لن يحتاج للوقت من أجل التعرف عليهم، حقق مع الفريق نتائج جيدة من قبل وهذا أعتقد من أسباب التعاقد معه".

وشدد "لدي شعور أن فريق الزمالك حالياً يستحق ما هو أفضل، طبيعي تحقيق الفوز بمعظم البطولات، الظروف صعبة، تغيير مجلس الإدارة وتعيين لجنة وتحديد موعد للانتخابات، كل هذا يؤثر على الفريق، الأمر صعب على أي نادي وليس الزمالك فقط، الجميع شاهد كيف تأثر برشلونة بأزمة تتشابه مع أزمة الزمالك".

وأكد "الجيل الحالي من أفضل أجيال الزمالك في السنوات الأخيرة، ولدي رسالة، يجب أن يكون هناك دور لرجال كرة القدم في الزمالك، يجب أن يكونوا أصحاب رأي، القرارات الفنية يجب أن تكون من خلالهم، الإدارة الحالية تمتلك شخصيات محترمة، لكن في أمور كرة القدم يجب استشارة نجوم الزمالك في كرة القدم".

واختتم "طبيعي أن يحزن صلاح عندما يتم استبداله والفريق خاسر، نجم الفريق يغادر الملعب في الدقيقة 60، هذا شعور طبيعي، لكن في النهاية لم يحدث تجاوز، أتمنى استمرار صلاح في ليفربول ومواصلة صناعة التاريخ، الفريق بشكل عام يعاني من مشاكل فنية وأزمة في النتائج، لكن أمامهم فرصة للفوز بدوري الأبطال".