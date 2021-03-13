ميدو: رمضان صبحي "شجاع".. وأزمة "شارة الكابتن" انتهت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد أحمد حسام "ميدو" المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز، أن عبدالله السعيد هو قائد الفريق ولا يوجد أي مشكلة في هذا الأمر، لكن تم وضع نظام متعلق بشارة القيادة في حال لم يتواجد عبدالله السعيد في الملعب.

وكانت الفترة الماضية، قد شهدت أزمة في بيراميدز بسبب طريقة تحديد قائد الفريق في ظل غياب عبدالله السعيد بسبب الإصابة.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج "BE ONTIME" عبر قناة "ON TIME SPORTS" "حدث جدل كبير بشأن أزمة شارة القيادة في بيراميدز بسبب عدم وضوح النظام المحدد لهذا الأمر، قمنا بتنظيم مسألة شارة القيادة ولا يوجد أي مشكلة".

وتابع "الأمر حالياً ليس بالأقدمية أو الأكبر سناً أو الأكثر مشاركة دولياً، إدارة النادي هي التي من حقها أن تختار من هو قائد الفريق، الجميع يعلم أن عبدالله السعيد هو القائد ولا يوجد مشكلة في هذا الشأن، الأزمة كانت متعلقة بمن يكون القائد في غيابه".

وأضاف "الضغط في كرة القدم أمر طبيعي، أي لاعب كبير يجب أن يعلم هذا، كان هناك أزمات تحيط بانتقال رمضان صبحي لبيراميدز وهذا طبيعي".

وصرح "رمضان صبحي لاعب شجاع، نجح في مواجهة تلك المشاكل واشتغل على نفسه جيداً، كل مباراة يبذل أقصى ما لديه من أجل الفريق ويكون هو سبب الانتصار، هذا هو المهم، رمضان صبحي نجح في التعامل مع الضغط بشكل إيجابي".

واختتم "بيراميدز حالياً يقدم الأداء والنتائج التي تليق بحجم اللاعبين المتواجدين بالفريق، تعاقدنا مع عدد من اللاعبين المميزين وكانوا بحاجة للانسجام داخل الملعب وهذا ما حدث مؤخراً، نتمنى أن نتواجد في مركز جيد بالدوري وتقديم نتائج مميزة في الكأس والكونفيدرالية".