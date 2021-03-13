"لأول مرة " .. "كوكا" يدعم قائمة الأهلي لمباراة فيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة الفريق لمباراة فيتا كلوب الكونغولي بدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمغادرة القاهرة على متن طائرة خاصة عصر اليوم السبت للتوجه للكونغو، استعداداً لمواجهة فيتا كلوب يوم الثلاثاء بالجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت القائمة عودة الثنائي، أيمن أشرف وطاهر محمد طاهر، بعد غياب الثنائي عن مباراة الإسماعيلي الأخيرة للإصابة، بينما يغيب عن الفريق كلا من علي معلول ومحمود وحيد ووليد سليمان للإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" – محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – سعد سمير – بدر بانون – أيمن أشرف.

خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – عمرو السولية – أكرم توفيق – أحمد نبيل "كوكا" – ناصر ماهر – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – جونيور أجايي – طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: مروان محسن – محمد شريف – صلاح محسن – والتر بواليا.

ويتساوى الأهلي وفيتا كلوب برصيد 4 نقاط لكل فريق، حيث تعادل الفريقان في مباراة الجولة الثالثة بملعب استاد القاهرة الدولي 2-2، بينما خسر الفريقان من سيمبا التنزاني بهدف نظيف، وفاز كل فريق على المريخ السوداني.