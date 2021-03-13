الأهلي يستعيد أيمن أشرف قبل مواجهة فيتا كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو:

شارك أيمن أشرف، مدافع النادي الأهلي، بشكل طبيعي في مران الفريق الجماعي صباح السبت، استعداداً لمباراة فيتا كلوب الكونغولي بدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي للسفر عصر اليوم السبت للكونغو، لمواجهة فيتا كلوب يوم الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة لمنافسات دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي.



وأفاد الموقع الرسمي للأهلي، أن أيمن أشرف خضع لفحص طبي قبل انطلاق المران للاطمئنان على حالته بعد تعرضه لإصابة بكدمة وشكوى من حالة إجهاد عام، وقام بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي، وانتظم اليوم في التدريبات الجماعية.

ويعاني الأهلي قبل السفر للكونغو من غياب علي معلول ومحمود وحيد بسبب الإصابة، ولم يشارك أيمن أشرف في المباراة الأخيرة أمام الإسماعيلي للإصابة، واستعان بيتسو موسيماني المدير الفني، بأحمد رمضان "بيكهام".