ياسر ريان: 4 لاعبون يعوضون غياب معلول.. وأتمنى تواجد نجلي في الأهلي والمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال ياسر ريان، لاعب الأهلي والمنتخب المصري السابق، إن علي معلول لاعب مميز في الأهلي ولكن قد يعوض غيابه كلًا من محمود وحيد، بدر بانون، بيكهام، ياسر إبراهيم.

وأضاف "ريان"، خلال مداخلة مع برنامج بي أون تايم مع الإعلامي كريم رمزي:"ليس تقليلاً من الفرق ولكن في الدوري من الممكن أن تخوض المباريات بثلاثة لاعبين في خط الدفاع وليس أربعة لأن الفرق في الدوري تدافع أمامك ولكن في أفريقيا تلعب بـ 4 في خط الدفاع".

وأضاف لاعب الأهلي السابق:"محمود وحيد لاعب جيد ولكن اللاعب يحتاج حساسية المباريات الرسمية؛ فالجهد البدني وحساسية المباريات ليست موجودة ولابد من استمرارية المشاركة في المباريات ويحصل على ثقة المدرب فإذا كان الفريق فائزا ثلاثة أو أربعة لماذا لايدفع المدرب بلاعبين بدلاء لمنحهم حساسية المباريات".

واسترسل ريان:"قدر أي مدرب يأتي الأهلي أن يقدم أداءً جيدًا ويفوز ويحصد بطولات، رقميًا موسيماني حصد بطولة أفريقيا وثالث عالم ولكن قد يكون هناك توجه إعلامي لانتقاده ولكن موسيماني يسير جيدًا".

وأتم ريان تصريحاته بـ:"بالنسبة لابني أحمد هو صاحب القرار ومعه وكيله كأب أتمنى الأفضل له وهو التواجد في الأهلي ولكن ابني يحب أن يكون له تأثيرًا، نعم إذا استمر كان سيتواجد ضمن قائمة كأس العالم للأندية ولكن لن يشارك ولكن ماذا سيحدث الموسم المقبل.. الله وأعلم ولكن ربنا يوفقه أتمنى أن يكون أحمد في المنتخب، هناك مهاجمين في الدوري جيدين مثل حسام حسن وعمرو جمال وأحمد ريان وباسم مرسي يسيرون جيدًا ولكن أكيد حسام البدري له مواصفات معينة في المهاجم وأتمنى تواجد ابني في منتخب مصر وهذا شرف".

ويلعب أحمد ياسر ريان في صفوف نادي سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة من النادي الأهلي.