"بعد تواجدهم أمام الأهلي".. سيمبا يعلن عدم حضور جماهيره لمباراة المريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد الحاجي صنداي منارا، المتحدث الإعلامي باسم نادي سيمبا التنزاني، أن فريقه سيواجه المريخ السوداني دون حضور جماهير.

ويستعد سيمبا لملاقاة المريخ في تنزانيا ضمن الجولة الرابعة لمنافسات دوري أبطال أفريقيا.

ولعب سيمبا مؤخراً أمام الأهلي في مباراة الجولة الثانية لمجموعات دوري أبطال أفريقيا والتي فاز بها الفريق بهدف نظيف وسط حضور 30 ألف مشجع.

وقال المتحدث الإعلامي في تصريحات عبر مؤتمر صحفي اليوم السبت "نواصل الاستعدادات لمباراة المريخ، لكن تلقينا مؤخراً خطاب من الاتحاد الأفريقي يؤكد أن المباراة ستقام دون حضور الجماهير".

وتابع "أنت تعرف جماهير سيمبا، لكن لا يوجد مفر، سنلعب المباراة بدون حضور الجماهير، يُسمح فقط بحضور مسؤولي الناديين وبعض الأشخاص المسؤولين عن تنظيم المباراة فقط".

وأضاف "الأسود معتادون على اللعب بدون جماهير في المباريات الخارجية، لكن لا اتذكر اذا كنا قد لعبنا بدون جماهير هنا في بلادنا، لكن في النهاية يجب أن أعتذر لجماهير سيمبا، هذا قرار كاف الذي يحكم كرة القدم في أفريقيا".

واستمر "كل ما يمكن للجماهير فعله هو الصلاة والدعاء للاعبين وأن يُظهروا لهم أنهم لا يتواجدوا في الملعب، لكن يدعمون الفريق بقوة من خلال الصلاة والدعاء".

وتحدث "لا يجب على جماهيرنا أن تشعر بالإهانة، نحن معاً، نبذل قصارى جهدنا لكي تعود الجماهير في المباريات المقبلة".

وشدد "سيمبا هدفه واضح هذا العام، الجميع يريد فعل أمر كبير يمنح الفريق الاحترام الذي يستحقه، نخطط للتواجد في نصف نهائي البطولة، نحن نتجه نحو استراتيجيات أكبر، لدينا أهداف كبرى نسعى لها".

واستكمل "عندما تتواجد المديرة التنفيذية للنادي في مناسبات كبيرة، فهذا يعنى أن أشياء كبيرة تدور هناك، نحن ننتقل للمستوى التالي، نحن نبني السعادة لكم من أجل السنوات المقبلة".

ويتصدر سيمبا التنزاني ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يتساوى الأهلي وفيتا كلوب برصيد 4 نقاط لكل فريق، وأخيراً يتواجد المريخ السوداني برصيد نقطة واحدة.