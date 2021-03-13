الإسماعيلي: نفتقد الفعالية الهجومية.. ونقف خلف اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية بنادي الإسماعيلي، أن الفريق يفتقد للفعالية الهجومية خلال المباريات، مشيراً إلى أن إدارة النادي تقف خلف لاعبي الفريق.

ويعاني الإسماعيلي خلال هذا الموسم في الدوري المحلي، حيث يحتل الفريق المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط بعد خوض الفريق 15 مباراة.

وقال علي أبو جريشة في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس 1": "البداية كانت صعبة وأثر على مسيرة الفريق في الفترة الحالية، ولدينا إصابات كثيرة، ولكن اللاعبين يعرفوا حجم المسؤولية ونحن نقف خلفهم".

وأضاف: "نلعب المباريات بشكل جيد ولكن الفعالية في الخط الهجومي قليلة، ولم نلحق أن ندعم الخط الهجومي قبل إغلاق سوق الانتقالات في يناير".

وواصل أبو جريشة: "مع عودة عبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي نتمنى أن نصحح الأمور، ونبذل جهد مع اللاعبين ولا يستحقوا هذا الموقف الحالي ولكن هم يعلمون حجم النادي".

واختتم رئيس اللجنة الفنية بالإسماعيلي: "الجماهير ترى أننا نقدم أداءً جيداً ولكن هناك قلة بخت وخبرة، وعانينا من الغيابات الهامة في مباراة إنبي والتي كانت في المتناول".