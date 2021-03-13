الجارحي ينتقد تكرار اختيار "معلق متعصب" لمباريات الأهلي الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، محمد الجارحي، اختيار مُعلق وصفه بـ "المتعصب" للتعليق على مباراة فريقه المقبلة أمام نظيره فيتا كلوب الأنجولي.

ودوّن الجارحي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، اليوم السبت:"استفزاز غير منطقي مهنيًا وغير مقبول جماهيريًا أن يتم اختيار معلق متعصب في تعليقه ضد النادي الأهلي لمباراة إفريقية يخوضها الفريق، ويتكرر الأمر وكأنه مقصود.. هل هذا منطق مهني لشبكة قنوات كبرى! الأمر يحتاج لإعادة نظر وبشكل عاجل".

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره فيتا كلوب، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16 مارس ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويأتي ذلك بعدما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، احتجاج من قبل جماهير النادي الأهلي على مُعلق مباراة فريقهم المقبلة أمام فيتا كلوب.