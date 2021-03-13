الامارات | السعودية تطور 6 ملاعب لتدعيم ملف استضافة كأس آسيا 2027

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطور 6 ملاعب لتدعيم ملف استضافة كأس آسيا 2027 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر تقرير إخباري اليوم السبت أن وكالة الشؤون الفنية في وزارة الرياضة السعودية بدأت العمل على تطوير ستة ملاعب من أجل تدعيم ملف طلب استضافة كأس آسيا 2027 لكرة القدم.

وتضم القائمة ملعب الملك فهد الدولي، وملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وملعب الأمير محمد بن فهد وملعب الأمير سعود بن جلوي في المنطقة الشرقية، وملعب الأمير عبد الله الفيصل وملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة) في جدة.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم السبت أن مصادر خاصة كشفت لها أن أعمال التطوير ستشمل إضافة غرف كبار الشخصيات، وشاشات متطورة، وتعديل غرف الملابس والمراكز الإعلامية، إضافة إلى مقاعد الجماهير.

وشهد ملف السعودية لطلب استضافة البطولة القارية، ثلاثة ملاعب جديدة في مدن الرياض والقدية والدمام.

وأشارت المصادر إلى أن وفدا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيزور السعودية نهاية مارس الجاري، من أجل زيارة الملاعب المرشحة لاحتضان مباريات بطولة كأس آسيا 2027.

وضمن الملف السعودي، جرى الإعلان عن اعتماد 30 فندقا و39 مستشفى في البطولة، بواقع 15 فندقا و25 مستشفى في الرياض، وتسعة فنادق وستة مستشفيات في جدة، وستة فنادق وثمانية مستشفيات في الدمام.

كما تضمن الملف السعودي تخصيص ثماني مناطق لتجمع المشجعين، بواقع ثلاث في الرياض، ومثلها في الدمام، ومنطقتين في جدة، مماثلة لمناطق تجمع المشجعين في نهائيات كأس العالم، ومزودة بالخدمات المختلفة والشاشات العملاقة.

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