شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله المهيري يتأهل لنهائي كأس العالم لقفز الحواجز في السويد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهل الفارس الإماراتي عبدالله حميد المهيري لاعب نادي الشارقة للفروسية والسباق إلى منافسات نهائي كأس العالم لقفز الحواجز 2021 في مدينة غوتنبرغ السويدية المقررة 30 مارس/آذار الجاري، وذلك بعد حصوله على العديد من الألقاب المحلية والدولية. وتعد هذه المرة الثالثة على التوالي لتأهل الإماراتي عبدالله المهيري بصحبة فرسه «تشا تشا تشا 7» حيث تأهل للمرة الأولى عام 2019 في السويد والمرة الثانية في الولايات المتحدة الأمريكية - لاس فيغاس - 2020. وقد حقق الفارس المتألق عبد الله حميد المهيري بصحبة الفرس «تشا تشا تشا 7» العديد من النتائج المتميزة حيث نال المركز الأول في كأس صاحب السمو حاكم الشارقة لعامي 2019 و2021، كما حقق المركز الثالث في عام 2018، والمركز الأول في كأس الأمم في إسبانية عام 2018،إلى جانب تحقيقه المركز الأول في الجائزة الكبرى بمهرجان الدرعية في المملكة العربية السعودية عام 2019 والمركز الأول في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لعام 2021، إضافة إلى عدد من البطولات المحلية والدولية. ووجه سلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعمه اللامحدود لأبنائه الفرسان، و إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة لمتابعته واهتمامه الكبير بفرسان النادي، حيث تأتي هذه الإنجازات ثمرة لاهتمام سموهما. من جانبه قال الفارس عبدالله حميد المهيري «الوصول إلى العالمية حلم كبير بالنسبة لي وقد تحقق بعون الله والاستعدادات كانت على أكمل وجه، ووجودي في السويد مع صفوة الصفوة من فرسان العالم حافز كبير لأقدم أفضل ما لدي لرفع علم الإمارات في هذه البطولة الدولية».