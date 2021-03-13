شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحاضر لاعبى الأهلى قبل السفر للكونغو وتركيز على تدريبات الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، فى ختام استعدادات الأهلى بالقاهرة قبل السفر إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب.

وحرص موسيمانى على الحديث مع لاعبى الاهلى فى الجوانب الفنية والخططية عن مواجهة «فيتا» المقبلة، والتأكيد على أهمية المباراة فى مشوار الفريق بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويتوجه الأهلي إلى الكونغو عصر اليوم؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب المقرر لها يوم ١٦ مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى فى دور المجموعات.

وركز الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تدريبات الكرة خلال المران الأخير بالقاهرة، والذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش قبل السفر إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب.

وخاض الفريق فقرة بدنية قبل التركيز على الجوانب الفنية، وأبرزها التدريب على الكرات العرضية والتصويب على المرمى.. وأجرى الجهاز الفنى تقسيمة بمشاركة حارسين، فى الجزء الأخير من المران.

وشهد المران اليوم مشاركة أيمن أشرف، لاعب الفريق، فى المران الجماعى الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة فيتا كلوب، وخضع أيمن أشرف لفحص طبي قبل انطلاق المران للاطمئنان على حالته بعد تعرضه لإصابة بكدمة وشكوى من حالة إجهاد عام، وقام بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي، وانتظم اليوم في التدريبات الجماعية.

فيما واصل طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة فى المران الجماعى.

ويطير الأهلى للكونغو فى الثالثة مساء اليوم على متن طائرة خاصة لمواجهة فريق فيتا كلوب عصر الثلاثاء المقبل فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وأنهت السفارة المصرية فى الكونغو ترتيبات إقامة واستقبال بعثة الأهلى منذ وصولها إلى المطار وحتى فندق الإقامة استعدادا لمواجهة فيتا كلوب، بحيث يكون أحد مسئولى السفارة المصرية فى استقبال البعثة الحمراء فى الكونغو، وكذلك ملعب التدريب ووسائل النقل المسئولة عن تحركات البعثة إلى ملعب التدريبات وملعب المباراة.