شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلى لـ شادى رضوان فى البنك الأهلى للتعافى من إصابة الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع شادى رضوان، لاعب فريق البنك الأهلى المعار من النادى الأهلى، لبرنامج تأهيلى خاص عقب الإصابة التى تعرض لها بأحد تدريبات الفريق بمزق فى الأمامية والتى غاب على إثرها الفترة الماضية، ويسعى شادى رضوان للتأهيل بشكل جيد تحت إشراف الجهاز الطبى للعودة سريعا التى التدريبات الجماعية للفريق والمشاركة خلال المباريات المقبلة بالدورى الممتاز .

وحرص خالد جلال، المدير الفنى للبنك الأهلى، على الاطمئنان على شادى رضوان فور تولى المهمة، وأكد له انتظار عودته للاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة التى تحتاج جهود جميع اللاعبين.

ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندرى القوية الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الرابع عشر من جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 14 نقطة .

بينما يخضع لاعبو الاتحاد السكندري والجهازان الفنى والإدارى اليوم لمسحات كورونا استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها الاثنين المقبل على ملعب المقاولون العرب بالقاهرة ضمن منافسات الدورى الممتاز.