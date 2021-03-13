شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطالب معاونيه بالزمالك بملف كامل عن الترجي ويجهز مفاجأة لبطل تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، من جهازه المعاون تجهيز تقرير كامل يتضمن كافة المعلومات اللازمة عن فريق الترجى التونسي، قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين مساء الثلاثاء المقبل، بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وينتظر كارتيرون استلام تقرير شامل عن الترجى التونسي، يتضمن أسماء أكثر اللاعبين تأثيرا داخل الفريق بالوقت الحالي، والغيابات المنتظرة فى صفوف بطل تونس فى مباراة الثلاثاء، وبعض المعلومات الكاملة عن كافة خطوط الفريق التونسي، بداية من حراسة المرمى وحتى خط الهجوم.

ويرفض كارتيرون الاعتماد على مواجهات الزمالك فى عهده مع الترجى فى وضع خطته لمباراة الثلاثاء المقبل، نظرا لحدوث عدة تغييرات فى الفريق التونسي خلال الفترة الأخيرة، ويرغب المدرب الفرنسى فى الوقوف على كافة نقاط القوة والضعف لدى الترجي، لاختيار أفضل طريقة وأسلوب خلال المباراة المنتظرة.

وسبق وقاد كارتيرون الزمالك فى ثلاث مباريات ضد الترجى أحدهما فى السوبر الأفريقى والذى حسمه الأبيض بنتيجة 3-1 ثم ألتقى الفريقين ذهابا وإيابا فى دورى أبطال أفريقيا بالنسخة الماضية، وحسم الزمالك نتيجة الذهاب 3-1 قبل الخسارة فى الإياب 1-0 ليتأهل بمجموع المباراتين 3-2.

ويسعى كارتيرون لمفاجأة بطل تونس بتجهيز خطة هجومية لمواجهة الترجى الثلاثاء المقبل، لضرورة تحقيق الزمالك للفوز فى المباراة، لتحسين المركز حيث يحتل الأبيض حاليا المركز الثالث بترتيب المجموعة الرابعة بدورى الأبطال، برصيد نقطتين من تعادليين سلبيين أمام مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي، بينما يتصدر الترجى المجموعة بـ 7 نقاط من فوزين وتعادل.

ويحل فريق الترجى التونسى ضيفا على نظيره النجم الساحلى فى الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الدورى التونسي، وتعتبر مباراة الكلاسيكو التونسى البروفة الأخيرة لبطل تونس قبل المواجهة المرتقبة ضد الزمالك.

ويدير مباراة الزمالك والترجى الحكم الكونغولى جان جاك ندالا نجامبو حكما للساحة، ويعاونه كل من مواطنه أوليفر كابين سفارى مساعد أول والأوغندى ديك أوكيلو مساعد ثاني، والرواندى لويس هاكيزمانا حكما رابعا.