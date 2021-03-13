شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يشارك فى تدريب الأهلى الجماعى وطاهر يواصل التأهيل بالجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة فيتا كلوب، المقرر لها يوم 16 مارس الجاري.

وخضع أيمن أشرف لفحص طبي قبل انطلاق المران؛ للاطمئنان على حالته بعد تعرضه لإصابة بكدمة وشكوى من حالة إجهاد عام، وقام بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي، وانتظم اليوم في التدريبات الجماعية.

ويتوجه الأهلي إلى الكونغو عصر اليوم، استعدادا لمواجهة فيتا كلوب والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

فيما واصل طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي؛ لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي.

وأدى طاهر محمد جلسة في «الجيم»، ثم قام بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، وذلك ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.

وأدى الأهلي مرانه الأخير في القاهرة صباح اليوم على ملعب التتش، قبل التوجه إلى مطار القاهرة للسفر الى الكونغو؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب.



ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب يوم 16مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.