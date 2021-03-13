الامارات | مفاجأة.. سيارة مارادونا تُباع بمبلغ غير متوقع

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. سيارة مارادونا تُباع بمبلغ غير متوقع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهت رحلة واحدة من السيارات الفاخرة، التي امتلكها الأسطورة الراحل الارجنتيني دييغو مارادونا، بالانتقال إلى ملكية شخص جديد بعد أن تم بيعها في مزاد بالعاصمة الفرنسية باريس مقابل 578 ألف دولار. وذكرت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية أن الأمر يتعلق بسيارة من نوع بورش 911، موديل 1992.

وكان مارادونا قد امتلك هذه السيارة خلال الفترة التي لعب فيها بنهاية رحلته الأوروبية مع إشبيلية الإسباني. يذكر أن دار "بونهامز" للمازادات، التي عرضت السيارة وقامت ببيعها، كانت قد راهنت على تحقيق 240 ألف دولار، لكن السيارة تم بيعها بضعف الرقم المرصود لها، خاصة لكونها مرتبطة بأشهر أسطورة في تاريخ الكرة، وبين الأشهر في تاريخ الرياضة ككل.

ولم يتم الكشف عن هوية مشتري السيارة المميزة، والتي ارتبطت بمارادونا وذكرياته حين كان في الملاعب الأوروبية خلال تسعينات القرن الماضي.

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