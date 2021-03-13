الامارات | برشلونة يعرض 9 لاعبين من الفريق الأول للبيع مقابل التعاقد مع هالاند

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعرض 9 لاعبين من الفريق الأول للبيع مقابل التعاقد مع هالاند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف موقع كرة القدم الإسباني المتخصص "فووتبل إسبانيا" أن نادي برشلونة، بقيادة رئيسه الجديد، خوان لابورتا، وضع القناص النرويجي مهاجم فريق دورتموند، إيرلينغ هالاند هدفا رئيسا له في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال إن المفاجأة الكبرى أنه، وبالنظر إلى الديون الهائلة التي يعاني منها النادي وتتخطى المليار يورو، فقد قرر عرض 9 لاعبين للبيع دفعة واحدة من أجل تأمين مبلغ الصفقة المرتقبة، والذي قد يصل إلى رقم كبير يفوق الـ150 مليون يورو.

وأكد المعلومة أيضا من خلال مصادر من داخل النادي، موقع "دياريو سبور" المقرب من الكاتالوني، حيث أشار إلى أن اللاعبين التسعة هم في الفريق الأول. وقال إن النادي أرسل طلبا إلى البنوك الدائنة بتأخير دفعات الأقساط حتى يتسى لبرشلونة ترتيب أوراقه في الميركاتو المقبل، حيث يبلغ الدين الإجمالي للنادي مليار و173 مليون يورو، ومبلغ 730 مليون يورو مطالب بدفعه في الفترة القصيرة المقبلة، وقبل نهاية الموسم الجاري.

وقال الموقع إن اللاعبين الذين سيتم عرضهم للبيع هم البرازيلي فيليب كوتينيو والفرنسي غريزمان ومواطنه المدافع لانغليه، والإسباني جونيور فيربو والدانماركي مارت برايثواي والحارس البرازيلي نيتو، والمدافع الفرنسي سامويل أومتيتي والبوسني ميراليم بيانيتش، وكذلك البرازيلي ماثيوس فيرنانديز.

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