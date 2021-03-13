شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: رحيل مصطفى محمد خسارة كبيرة .. وبعض جماهير الزمالك ‏غير سعيدة بعودتي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أن رحيل مصطفى محمد خسارة كبيرة للفريق الأبيض، لما يتمتع به اللاعب من إمكانيات تهديفية كبيرة.

وأضاف الفرنسي خلال تصريحات تليفزيونية: «بالتأكيد رحيل مصطفى محمد بمثابة الخسارة الكبيرة للزمالك وغيابه مؤثر».

وواصل:«أعلم أن البعض من جماهير الزمالك غير سعيدة بعودتي من جديد للقيادة الفنية للفريق، ولكني أدين بالفضل للنادي وجماهيره».

وواصل:«جئت هنا مرة أخرى من أجل تحقيق لقبي الدوري ودوري أبطال أفريقيا».

وأنهى حديثه:«هدفي عودة الروح من جديد للاعبي الزمالك والفريق خسر عدة نقاط بسبب تفاصيل صغيرة أبرزها غياب الروح».