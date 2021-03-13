شكرا لقرائتكم خبر عن حكم مباراة الزمالك و الترجي .. حوّل عمر السعيد إلى حارس وشهد إحباط موسيماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، مهمة إدارة مباراة الزمالك والترجي التونسي، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مجموعات دوري الأبطال للحكم الكونغولي جان جاك ندالا.

ويلعب الزمالك في التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل بملعب القاهرة أمام الترجي التونسي، في الظهور الأولى للفرنسي كارتيرون بولايته الثانية في القيادة الفنية للبيت الأبيض.

ندالا أدار مباراة واحدة للزمالك خلال مشواره الأفريقي، كانت أمام النجم الساحلي بسوسة بإياب نصف نهائي الكونفدرالية نسخة 2018-2019 ومباراة حسمها التعادل السلبي، وشهدت اشهاره البطاقة الحمراء في وجه حارس الزمالك محمود جنش بداعي اهدار الوقت، وتسببت هذه البطاقة في قيام المهاجم عمر السعيد بحراسة مرمى الفريق الأبيض بعد استنفاذ الفريق تبديلاته الثلاثة، وأعلنت صارفته في النهاية بلوغ ممثل مصر نهائي الكونفدرالية للمرة الأولى عبر تاريخه.

الكونغولي كان شاهداً على ثنائية لفريق الكرة بالنادي الأهلي في مرمى صن داونز جاءت بواسطة التونسي على معلول، في ذهاب ربع نهائي النسخة الماضية من دوري الأبطال، حيث كان بطل جنوب أفريقيا يقوده المدير الفني الحالي للأهلي بيتسو موسيماني، واحتسب ندالا ركلة جزاء لمصلحة أليو بادجي جاء منها هدف التعزيز للفريق الأحمر.

وأدار الكونغولي مباراة أخرى للأهلي كانت أمام بلاتنيوم الزيمبابوي بملعب الأخير بمجموعات النسخة الماضية من دوري الأبطال وانتهت بالتعادل بنتيجة هدف لكل فريق.