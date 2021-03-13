شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن مواجهة بيراميدز والعبور فى كأس مصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم السبت، منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر في الخامسة عصراً، يستضيف فريق بيراميدز نظيره العبور بالقليويبة على استاد الدفاع الجوى في مواجهة تبدو سهلة نظرياً للفريق السماوى الذى يستهل مشواره في بطولة الكأس بخصم في متناول الأيدى شريطة عدم التخاذل من أجل استكمال مشواره في البطولة بعيداً عن مفاجأت الكأس المعروفة.

ويدخل بيراميدز مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد أن تصدر مجموعته في الكونفدرالية برصيد 3 نقاط، بعدما حقق فوزا كبيرا على نظيره نكانا الزامبى بثلاثة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوى، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بيراميدز متصدر الكونفدرالية يدخل موقعة الكأس بمعنويات مرتفعة

وجاء بيراميدز في الصدارة برصيد 3 نقاط وفارق 3 أهداف، متفوقا بفارق الأهداف على الرجاء الذي حل وصيفا بنفس عدد النقاط بعد الفوز على نامونجو التنزاني بهدف دون رد، فيما حل نامونجو ثالثا بدون أي رصيد، وجاء نكانا رابعا أيضا بدون نقاط.

أسندت لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد، مباراة بيراميدز والعبور في دور الـ32 لكأس مصر إلى الحكم هشام الفلال،ويعاونه هكل من محمد الحاج ووليد ممدوح وكريم طلعب حكم رابع ، تقام مباريات دور الـ32 لكأس مصر بدون استخدام تقنية حكم الفيديوvar .

هشام الفلال حكماً لبيراميدز والعبور

ردولفو يبحث عن استكمال نغمة الانتصارات..وجهاز العبور يفتش عن المفاجأة

بيراميدز ظهر بصورة جيدة في الأونة الأخيرة واستعاد جزء من بريقه، لذا سيستعد لهذا اللقاء بكل قوة لمحاولة الاستمرار في مسلسل الانتصارات لخطف تذكرة التأهل إلى دور الـ 16، وسوف يفتقد لجهود مهاجمه محمود وادى الذى تعرض للإصابة بكسر في الضلوع خلال مباراة نكانا الزامبى.

أما العبور يدرك صعوبة الخصم جيدًا وقوته، ولكن سيستعد لهذا اللقاء بكل قوة وتركيز عالي، حيث يطمح بأن يقدم مباراة قوية تليق به، يأمل من خلالها تحقيق الفوز وإحداث عنصر المفاجأة بإقصاء الخصم .

ويسعى الجهاز الفني للعبور لمواصلة مفاجأت المظاليم ببطولة الكأس بعدما نجح بتروجت في الإطاحة بالمقاولون ونجح كوكا كولا في الإطاحة بالإنتاج الحربى.

وأحرز كأس مصر منذ انطلاقه عام 1921، 12 فريقًا مختلفًا، الأهلي هو الأكثر حصدًا للقب برصيد 37 لقبًا، وأقلهم تتويجًا هم: المصرى البورسعيدي، القناة، الترام، برصيد بطولة واحدة، أول فريق أحرز لقب كأس مصر كان الزمالك، وآخر فريق أحرز اللقب كان الأهلى على حساب طلائع الجيش.

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمته التى ستواجه نادي العبور في إطار مباريات بطولة كأس مصر،وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أسامة جلال خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر خط الهجوم: دييجو رولان - جون أنطوي - دودو الجباس. وشهدت قائمة فريق بيراميدز عودة طارق طه فى خط الدفاع، وجون أنطوى فى الهجوم، مع استبعاد نبيل عماد دونجا، ومحمود وادى الذى تعرض للإصابة بكسر وشرح فى ضلعين من الضلوع ، حيث خرج محمود وادي مصابا في الدقيقة 34 من الشوط الأول فى مباراة نكانا الزامبي والتى انتهت بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل فى الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

قائمة بيراميدز لمواجهة العبور