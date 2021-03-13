شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن مواجهة بيراميدز والعبور فى كأس مصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم السبت، منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر في الخامسة عصراً، يستضيف فريق بيراميدز نظيره العبور بالقليويبة على استاد الدفاع الجوى في مواجهة تبدو سهلة نظرياً للفريق السماوى الذى يستهل مشواره في بطولة الكأس بخصم في متناول الأيدى شريطة عدم التخاذل من أجل استكمال مشواره في البطولة بعيداً عن مفاجأت الكأس المعروفة.
بيراميدز متصدر الكونفدرالية يدخل موقعة الكأس بمعنويات مرتفعة
وجاء بيراميدز في الصدارة برصيد 3 نقاط وفارق 3 أهداف، متفوقا بفارق الأهداف على الرجاء الذي حل وصيفا بنفس عدد النقاط بعد الفوز على نامونجو التنزاني بهدف دون رد، فيما حل نامونجو ثالثا بدون أي رصيد، وجاء نكانا رابعا أيضا بدون نقاط.
هشام الفلال حكماً لبيراميدز والعبور
أسندت لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد، مباراة بيراميدز والعبور في دور الـ32 لكأس مصر إلى الحكم هشام الفلال،ويعاونه هكل من محمد الحاج ووليد ممدوح وكريم طلعب حكم رابع ، تقام مباريات دور الـ32 لكأس مصر بدون استخدام تقنية حكم الفيديوvar .
ردولفو يبحث عن استكمال نغمة الانتصارات..وجهاز العبور يفتش عن المفاجأة
بيراميدز ظهر بصورة جيدة في الأونة الأخيرة واستعاد جزء من بريقه، لذا سيستعد لهذا اللقاء بكل قوة لمحاولة الاستمرار في مسلسل الانتصارات لخطف تذكرة التأهل إلى دور الـ 16، وسوف يفتقد لجهود مهاجمه محمود وادى الذى تعرض للإصابة بكسر في الضلوع خلال مباراة نكانا الزامبى.
أما العبور يدرك صعوبة الخصم جيدًا وقوته، ولكن سيستعد لهذا اللقاء بكل قوة وتركيز عالي، حيث يطمح بأن يقدم مباراة قوية تليق به، يأمل من خلالها تحقيق الفوز وإحداث عنصر المفاجأة بإقصاء الخصم .
قائمة بيراميدز لمواجهة العبور
أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمته التى ستواجه نادي العبور في إطار مباريات بطولة كأس مصر،وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أسامة جلال
خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر
خط الهجوم: دييجو رولان - جون أنطوي - دودو الجباس.