شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلى يقرر ابعاد باهر المحمدى عن مواجهة الطلائع.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الطبى للنادى الإسماعيلى عدم الدفع بباهر المحمدى كابتن الفريق فى مواجهة طلائع الجيش المقبلة بغية منحه فرصة أطول للتأهيل من الإصابة، لاسيما أن الدراويش تنتظره فترة توقف طويلة بسبب الأجندة الدولية عقب مواجهة الطلائع وهى الفترة التى يراها الجهاز الطبى فرصة للاطمئنان على المحمدى بشكل جيد خوفاً من معاودة الإصابة له حال الاستعجال فى الدفع به.

وعاد باهر المحمدى مدافع الإسماعيلى للتدريبات الجماعية أمس الجمعة لأول مرة منذ فترة طويلة، تمهيدا للاستعانة بجهوده ضمن صفوف الفريق وذلك بشكل تدريجي.

وكان المدافع الدولى قد تعرض فى مارس من العام الماضى للإصابة بتمزق فى أربطة الركبة خلال مباراة الجونة، حيث خضع لجراحة فى الخارج، قبل أن تتجدد إصابته فى 20 ستبمبر الماضى.

ومن المقرر أن يشارك اللاعب فى التدريبات بشكل متدرج ، سعيا لوصوله للجاهزية الكاملة قبيل الاعتماد على جهود فى المباريات.

ويستعد فريق الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل على استاد جهاز الرياضة العسكرى، فى إطار مباريات الأسبوع السادس عشر للمسابقة.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى صفحة مباراة الأهلي التى أقيمت مساء الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز وخسرها الدراويش بهدفين نظيفين.

ولعب النادى الإسماعيلى 15 مباراة، فاز في مباراة وتعادل في 7 لقاءات، وسقط في فخ الهزيمة في 7 مواجهات، وسجل 12 هدفا واستقبل 20 هدفا، وله 10 نقاط فقط.

وحقق الدراويش الفوز الوحيد على نادى أسوان، فيما تعادل أمام كل من: "المصرى، الإنتاج الحربى، البنك الأهلى، غزل المحلة، بيراميدز، إنبى، وادى دجلة"، وسقط أمام كل من: "الجونة، المقاصة، المقاولون العرب، سموحة، الاتحاد السكندرى، الزمالك، والأهلى".