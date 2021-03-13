شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يظهر فى مران الزمالك اليوم لتولى منصب المدرب العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر أسامة نبيه المدرب العام الجديد لنادي الزمالك، في مقر القلعة البيضاء، اليوم لاستلام مهام عمله بشكل رسمى، ضمن الجهاز الفني للفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد للفريق.

وانضم أسامة نبيه لجهاز الزمالك الجديد، لتولي منصب المدرب العام، كما سيقوم بمهام ودور مدير الكرة بالتنسيق مع المدير الفني، خاصة أن كارتيرون، رفض تواجد مشرف على الكرة ومدير للكرة ضمن جهازه الفني.

ولم يتمكن أسامة نبيه من التواجد في مقر الزمالك، خلال قيادة كارتيرون للمران الأول بالأمس، نظرا لإنشغاله بخوص آخر مباراة له على رأس القيادة الفنية لفريق زد، قبل استلام مهام عمله بشكل رسمي في نادي الزمالك، لتبدأ مهمته بشكل رسمي اليوم.

ومن المنتظر أن يعقد أسامة نبيه جلسة خاصة مع كارتيرون قبل انطلاق مران الزمالك الجماعي اليوم، للاتفاق على طريقة العمل خلال المرحلة القادمة وتحديد السياسة العامة التي سيتم اتباعها في التدريبات والمباريات خلال الفترة المقبلة.

ويرتبط أسامة نبيه بعلاقة جيدة مع أغلب لاعبي الزمالك، خاصة الدوليين حيث سبق وتولي تدريب المنتخب الوطني في وقت سابق برفقة الأرجنتيني هيكتور كوبر، لذلك فهو على دراية كبيرة بإمكانيات وقدرات كافة اللاعبين المتواجدين في الزمالك بالوقت الحالي.