شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يعرض عبد الله السعيد للبيع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في مثل هذا اليوم 13 مارس 2018 أعلن النادى الأهلى عرض لاعبه السابق عبد الله السعيد للبيع رغم تراجعه وتمديد تعاقده مع القلعة الحمراء لمدة موسمين، رداً على توقيعه لنادى الزمالك.
حكاية عبد الله السعيد مع الأهلى شغلت الجميع فى مصر والوطن العربى، بعدما أثار اللاعب جدلا شديدا فى الوسط الكروى، عقب توقيعه للزمالك سراً مقابل 40 مليون جنيه، وهو ما أثار أزمة داخل القلعة الحمراء، بعدها قرر مسئولو الأهلى إعارة اللاعب للدورى الفنلندى قبل بيعه للأهلى السعودى، وانتهى به المطاف فى نادى بيراميدز، وشارك اللاعب أمام الأحمر فى مباراته مع فريقه الجديد ببطولة الدورى، وفوجئت الجماهير بظهور اللاعب فى الفريق المنافس داخل الملعب.
وسجل "السعيد" مع الأهلي 50 هدفًا فى 154 مباراة، ومع الإسماعيلى 34 هدفًا فى 136 مباراة، ومع بيراميدز نجح في اقتحام نادى المائة هدف كما توج بلقب هداف الدوري في الموسم الماضى.