شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يعرض عبد الله السعيد للبيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مثل هذا اليوم 13 مارس 2018 أعلن النادى الأهلى عرض لاعبه السابق عبد الله السعيد للبيع رغم تراجعه وتمديد تعاقده مع القلعة الحمراء لمدة موسمين، رداً على توقيعه لنادى الزمالك.

حكاية عبد الله السعيد مع الأهلى شغلت الجميع فى مصر والوطن العربى، بعدما أثار اللاعب جدلا شديدا فى الوسط الكروى، عقب توقيعه للزمالك سراً مقابل 40 مليون جنيه، وهو ما أثار أزمة داخل القلعة الحمراء، بعدها قرر مسئولو الأهلى إعارة اللاعب للدورى الفنلندى قبل بيعه للأهلى السعودى، وانتهى به المطاف فى نادى بيراميدز، وشارك اللاعب أمام الأحمر فى مباراته مع فريقه الجديد ببطولة الدورى، وفوجئت الجماهير بظهور اللاعب فى الفريق المنافس داخل الملعب.

وسجل "السعيد" مع الأهلي 50 هدفًا فى 154 مباراة، ومع الإسماعيلى 34 هدفًا فى 136 مباراة، ومع بيراميدز نجح في اقتحام نادى المائة هدف كما توج بلقب هداف الدوري في الموسم الماضى.

وقال عبد الله السعيد، فى تصريحات تليفزيونية سابقة، "لو عاد بى الزمن لاخترت الطريق نفسه، أنا لاعب محترف واعتدت أن أخلص فى عملى لكل نادٍ لعبت له، لكننى أختار الأفضل لى بين العروض المقدمة".

وفاز عبد الله السعيد مع الأهلي بـ3 بطولات للدوري المحلي، بالإضافة إلى كأس السوبر المصرى 4 مرات، وكأس مصر مرة واحدة، وبطولة الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة، فضلًا عن كأس السوبر الأفريقى مرتين، ودورى أبطال أفريقيا مرتين.

وساهمت مشاركة عبد الله السعيد مع الأهلي وتألقه خلال هذه الفترة بالقميص الأحمر ليصبح ورقة أساسية فى صفوف المنتخب الوطنى، ويساهم فى وصول المنتخب إلى كأس العالم 2018 والذى أقيم فى روسيا.