شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولي للدراجات يصل القاهرة لحضور ختام البطولة الإفريقية لناشئي الدراجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل مطار القاهرة الدولي، ديفيد لابرتيان رئيس الاتحاد الدولي للدراجات، والوفد المرافق له في زيارة للبلاد، لإعلان تفاصيل استضافة مصر لبطولة العالم لناشئي الدراجات المضمار، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر المقبل بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار أن ديفيد لابرتيان رئيس الاتحاد الدولي للدراجات، وصل على الطائرة الفرنسية القادمة من باريس ، وكان في استقباله بالمطار الدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة، ووجيه عزام رئيس الاتحاد المصرى للدراجات الهوائية ، وتم إنهاء إجراءات وصوله تحت اشراف الدكتور طارق اسماعيل مدير عام العلاقات العامة بمطار القاهرة.

وتقام منافسات بطولة أفريقيا للدراجات، خلال الفترة من 10 مارس الجاري، وحتى يوم 13 من الشهر نفسه، على المضمار الدولي في إستاد القاهرة. ويشارك في بطولة إفريقيا للدراجات داخل المضمار، 11 دولة وهي مصر "البلد المضيف"، وبوروندي وكوت ديفوار وغينيا ونيجيريا وتنزانيا والجزائر وكينيا والمغرب وجنوب أفريقيا والسودان.

ومن المقرر أن تختتم في الرابعة مساء اليوم السبت منافسات بطولة أفريقيا للدراجات للمضمار رقم 7، والتي انطلقت منافساتها على المضمار الدولي باستاد القاهرة يوم الأربعاء الماضي، بمشاركة 11 دولة ، ويحضر وزير الشباب والرياضة مراسم ختام البطولة، كما سيقوم بتكريم الفائزين بميداليات وجوائز البطولة.