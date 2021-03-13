شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. باتريس كارتيرون فى مهمة استعادة الأمجاد مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من جديد عاد الفرنسي باتريس كارتيرون لتولي المسئولية الفنية لنادي الزمالك بعد فترة من الغياب ليست بالطويلة، عقب رحيله المفاجئ عن القلعة البيضاء مع نهاية الموسم الجاري بعد تلقيه عرضاً من التعاون السعودي، وبعد تجربة غير موفقة مع فريقه السابق، عاد الفرنسي باحثاً عن استعادة الأمجاد مع الزمالك وتولى المسئولية خلفاً للبرتغالي جايمي باتشيكو، والذي أقيل لتراجع نتائج الفريق تحت قيادته.

الولاية الأولى للفرنسي باتريس كارتيرون جاء فيها إلى القلعة البيضاء خلفا للصربى ميتشو، وتحديدًا فى يوم 3 ديسمبر 2019، ونجح خلالها فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما فبراير 2020على استاد الغرافة القطرى، حيث حل الأبيض فى المباراة بصفته بطلاً لبطولة الكونفدرالية، فيما شارك الفريق التونسى باعتباره بطلاً لدورى أبطال أفريقيا عن النسخة الماضية للبطولتين.

كما توج ببطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى، بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبى بالإمارات، بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى.

تولى كارتيرون قيادة الزمالك فى 31 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 19 مباراة فيما تعادل فى 9 مواجهات وهُزم فى 3 لقاءات، فيما سجل اللاعبين معه 49 هدفًا واستقبلت شباك الفريق تحت قيادته 22 هدفًا، فيما أشرك 34 لاعبًا.

واستقر مسئولو الزمالك على كارتيرون لتدريب الزمالك في الفترة القادمة، وتصحيح الوضع داخل الفريق الأبيض بعدما بات موقفه صعب في ترتيب مجموعته بدوري أبطال أفريقيا، وصعوبة المنافسة على صدارة الدوري، في ظل الملاحقة التي يواججها من الأهلي.