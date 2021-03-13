شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي الكونفدرالية وطرد جنش.. أبرز ذكريات الزمالك مع ندالا قبل مواجهة الترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادى الزمالك إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بأسماء طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الفريق المقبلة أمام الترجي التونسي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة.

ووفقا لخطاب الكاف لنادى الزمالك، يدير مباراة الترجي الكونغولي جان جاك ندالا نجامبو حكما للساحة، ويعاونه كل من مواطنه أوليفر كابين سفارى مساعد أول والأوغندي ديك أوكيلو مساعد ثاني، والرواندي لويس هاكيزمانا حكما رابعا.

وسبق للحكم الكونغولى جان جاك ندالا إدارة مباراة وحيدة للزمالك، وكانت أمام النجم الساحلى التونسى بنصف نهائى الكونفدرالية 2019، وانتهت بالتعادل السلبى فى سوسة وتأهل الفارس الأبيض وقتها للمباراة النهائية، ليحصد اللقب على حساب نهضة بركان المغربى فى النهاية للمرة الأولى فى تاريخه، وشهدت المباراة طرد الحكم الكونغولى لمحمود جنش حارس الزمالك، بعد حصوله على الإنذار الثانى ليختار السويسرى جروس مدرب الفارس الأبيض وقتها عمر السعيد بديلا للحارس.

قبل مباراة الترجي، يحتل الزمالك المركز الثالث فى المجموعة الرابعة بدوري الأبطال الأفريقي برصيد نقطتين من تعادلين أمام تونجيث السنغالي ومولودية الجزائر بدون أهداف وخسارة أمام الترجي بثلاثية مقابل هدف، بينما يتصدر بطل تونس المجموعة برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل ويأتي مولودية الجزائر بالمركز الثالث برصيد 5 نقاط.

ويتولي الفرنسي باتريس كارتيرون، المسئولية الفنية للزمالك في مباراة الترجي، بعد توليه المهمة، خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو، الذى قرر مسئولو النادي توجيه الشكر له عقب مباراة سيراميكا بالأمس في الأسبوع الـ15 للدوري والتي حسمها الأبيض بثنائية نظيفة، ويسعى المدرب الفرنسي لحسم مباراة الترجي لنيل ثقة الجماهير، وتكون بداية قوية لانطلاقته الجديدة مع الفريق، بعدما سبق ونال حب الجمهور الأبيض في ولايته الأولى.