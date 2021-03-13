شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم تدريباته اليوم قبل السفر إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الأهلي تدريباته الجماعية صباح اليوم السبت، قبل السفر إلى الكونغو عصر اليوم عبر طائرة خاصة، حيث تتوجه بعثة الأهلي إلى المطار بعد انتهاء المران لاستقلال الطائرة، على أن يواصل تدريباته يومي الأحد والإثنين بالكونغو استعدادا لمباراة الثلاثاء الصعبة، والتي يعول عليها الجهاز الفني كثيرا لتحقيق نتيجة إيجابية.

وبدأ الأهلي ظهر الخميس الاستعداد لمباراة فيتا كلوب المهمة في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم 16 مارس الجاري في الكونغو.

ويخضع ثنائى فريق الأهلى أيمن أشرف وطاهر محمد طاهر لاختبار طبى قبل مران الفريق اليوم، السبت؛ لتحديد موقفهما من المشاركة فى المران الجماعي، ويُحدد الفحص الطبى لثنائى الأهلي موقفهما من المشاركة فى المران باستاد التتش، ومن ثم يُحدد موقف الثنائى من رحلة الأهلى للكونغو.

ويطير الأهلى للكونغو فى الثالثة عصر اليوم على متن طائرة؛ خاصة لمواجهة فريق فيتا كلوب عصر الثلاثاء المقبل فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وغاب أيمن أشرف وطاهر محمد طاهر عن مباراة الأهلي والإسماعيلي الأخيرة فى الدوري الممتاز التى فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة، واكتفى الثنائى بخوض برنامج تأهيلى الأيام الماضية، فى إطار رحلة التعافى من الإصابة التى لحقت بهما مؤخرا.