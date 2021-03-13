تعرف على الموعد والقناة الناقلة لمباراة عودة مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يعود مصطفى محمد، نجم جالاتا سراي التركي، من جديد إلى فريقه الذي يستعد لمواجهة منافسه قيصري سبور في الجولة الـ 29 من الدوري الممتاز.

وتقام المباراة الساعة السادسة مساءً على استاد قيصر أتاتورك، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 1 التركية.

وغاب مصطفى عن مواجهة سيفاس سبور في الجولة الماضية؛ بسبب الإيقاف مباراة واحدة على خلفية طرده أمام أنقرة جوتشو في الجولة الـ 27 من بطولة الدوري في المباراة التي انتهت بهزيمة جالاتا سراي 1-2.

ويواجه جالاتا سراي مأزقاً بعد فقد أربع نقاط في جولتين متتاليتين بالهزيمة من جوتشو والتعادل مع سيفاس سبور 2-2.

ويحتل جالاتا سراي المركز الثاني بالمشاركة مع فنربخشة، ولكل منهما 58 نقطة وبفارق 5 نقاط عن بيشتكاش المتصدر قبل 12 جولة من نهاية المسابقة.

ويتأهل الأول والثاني في جدول التريتب إلى دوري أبطال أوروبا فيما يتأهل الثالث والرابع لبطولة الدوري الأوروبي.