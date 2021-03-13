بعد انتهاء ايقافه.. مصطفى محمد يستعد لدعم جالاتا سراي أمام كايسري سبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

يستعد النجم المصري مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي التركي المعار من نادي الزمالك، للعودة للمشاركة مع فريقه بعد انتهاء ايقافه.

وكان مصطفى محمد خرج مطروداً في مباراة فريقه أمام أنقرة جوتشو في الجولة قبل الماضية من الدوري المحلي.

وأصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد التركي لكرة القدم اليوم، قرارًا بإيقاف مصطفى محمد مباراة واحدة، بالإضافة إلى تغريمه مالياً، ورفض التظلم الذي قدمه فريق جالاتا سراي تجاه البطاقة الحمراء التي تلقاها المهاجم المصري.

وغاب مصطفى محمد عن مباراة فريقه الماضية التي انتهت بالتعادل 2-2 أمام سيفاسبور في الجولة 29 من الدوري التركي، لينتهي إيقافه، ويستعد للعودة والمشاركة أمام كايسري سبور.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية التركية، إلى أن فاتح تريم المدير الفني لنادي جالاتا سراي، سيدفع بمصطفى محمد في التشكيل الأساسي للفريق في مباراة كايسري سبور المقرر إقامتها مساء اليوم السبت.

واستطاع مصطفى محمد أن يظهر بشكل رائع مع جالاتا سراي منذ الانضمام للفريق وسجل 6 أهداف في 7 مباريات.