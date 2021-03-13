تعرف على المواعيد والقنوات الناقلة لمباريات السبت في مصر وأوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يشهد اليوم السبت، العديد من المباريات على المستوى المحلي والعالمي، حيث يلعب مانشستر سيتي خارج ملعبه أمام فولهام في طريقه للقب بريميرليج، بجانب استضافة ريال مدريد لنظيره التشي.

ويرصد الخليج 365، لزواره الكرام، أبرز مباريات اليوم السبت

7.00: إنبي والمصري (أون تايم سبورتس 2).

- كأس مصر

5.00: بيراميدز والعبور (أون تايم سبورتس 1).

2.30: ليدز وتشيلسي (بي إن سبورتس بريميوم 1)

10.00: فولهام ومانشستر سيتي (بي إن سبورتس بريميوم 1).

5.15: ريال مدريد وإلتشي (بي إن سبورتس بريميوم 1).

10.00: خيتافي وأتلتيكو مدريد (بي إن سبورتس 1).

- الدوري التركي

6.00: كايسري سبورت وجالاتا سراي