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محامي الشناوي : الزمالك خسر قضية الـ8 مليون جنيه

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق المحامي الدولي على عباس، محامي محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي وأحمد الشناوي، حارس نادي بيراميدز حاليًا والزمالك سابقًا، على قضية أحمد الشناوي.

وقال على عباس في تصريحات تليفزيونية: «شكوى الزمالك ضد الحارس كانت غريبة».

وتابع: «كيف يقوم اللاعب استرجاع مقدم التعاقد خلال تجديده رغم أن النادي استفاد من تجديد اللاعب بالحصول على مقابل مادي كبير من نادي بيراميدز».

وأضاف: «الحكم في قضية الشناوي تم اتخاذه وهو تم اسقاط الـ8 ملايين جنيه من على اللاعب».

وأشار: «إذا قام الزمالك استئنف على قرار الشناوي فنحن جاهزون ومن حق الزمالك الاستئناف ولكن تم تساوي الموقف بين الزمالك والشناوي بعد إلغاء قرار دفع الحارس 8 ملايين جنيه لنادي الزمالك».

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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