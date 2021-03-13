شكرا لقرائتكم خبر عن محامي الشناوي : الزمالك خسر قضية الـ8 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق المحامي الدولي على عباس، محامي محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي وأحمد الشناوي، حارس نادي بيراميدز حاليًا والزمالك سابقًا، على قضية أحمد الشناوي.

وقال على عباس في تصريحات تليفزيونية: «شكوى الزمالك ضد الحارس كانت غريبة».

وتابع: «كيف يقوم اللاعب استرجاع مقدم التعاقد خلال تجديده رغم أن النادي استفاد من تجديد اللاعب بالحصول على مقابل مادي كبير من نادي بيراميدز».

وأضاف: «الحكم في قضية الشناوي تم اتخاذه وهو تم اسقاط الـ8 ملايين جنيه من على اللاعب».

وأشار: «إذا قام الزمالك استئنف على قرار الشناوي فنحن جاهزون ومن حق الزمالك الاستئناف ولكن تم تساوي الموقف بين الزمالك والشناوي بعد إلغاء قرار دفع الحارس 8 ملايين جنيه لنادي الزمالك».