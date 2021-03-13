شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمي : كارتيرون المفروض ما يدخلش باب نادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شن أمير عزمي مجاهد مدرب عام نادي الزمالك السابق والبنك الأهلي الحالي هجوما على اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك والمسؤولين عن اتخاذ قرار عود الفرنسي باتريس كارتيرون لنادي الزمالك مرة ثانية بعد هروبه في الولاية الأولى.

ووصف أمير صناع القرار داخل النادي بانهم مش عارفين قيمة نادي الزمالك وأنهم يعتمدوا على مجموعه من الهواه في اتخاذ قرارات عشوائية

وأكد أمير عزمي في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن السبب وجود بعض الأشخاص الذي يلهثون وراء تحقيق مصالح شخصية دون الأخذ في الاعتبار نادي الزمالك.

وتابع: «أمير عزمي اقل حاجة كانت تتعمل مع كارتيرون عدم دخوله باب النادي تاني بعد هروبه بس للأسف اللي بياخد القرار مش عارفة قيمة وقدر نادي الزمالك».

وتابع أمير عزمي: «يا ريت بس من أصحاب القرار بعد كده تسألوا ناس بتحب النادي رموزه وأبناء القدامي لأنهم بيحبوا النادي من قلبهم».