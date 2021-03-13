شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية بالكونغو تنهى ترتيبات إقامة بعثة الأهلي فى كينشاسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت السفارة المصرية فى الكونغو ترتيبات إقامة واستقبال بعثة الأهلى منذ وصولها إلى المطار وحتى فندق الإقامة استعدادا لمواجهة فيتا كلوب، بحيث يكون أحد مسئولى السفارة المصرية فى استقبال البعثة الحمراء فى الكونغو، وكذلك ملعب التدريب ووسائل النقل المسئولة عن تحركات البعثة إلى ملعب التدريبات وملعب المباراة.

ويعكف مسئولو النادى الأهلى على تجهيز كل احتياجات الفريق الأحمر وتوفير كل سبل الراحة للجهاز الفنى واللاعبين، من أجل تقديم مستوى جيد فى المباراة وتحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة الفارقة فى مشوار الأهلى بدورى الأبطال، بعدما أصبح موقفه معقداً فى الصعود لدور الثمانية الأفريقي، وتراجع للمركز الثالث بترتيب المجموعة الأولى برصد 4 نقاط جمعهم من فوز وخسارة وتعادل.

ويطير الأهلى للكونغو فى الثالثة مساء اليوم على متن طائرة خاصة لمواجهة فريق فيتا كلوب عصر الثلاثاء المقبل فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وغاب أيمن أشرف وطاهر محمد طاهر عن مباراة الأهلى والإسماعيلى الأخيرة فى الدورى الممتاز التى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة، واكتفى الثنائى بخوض برنامج تأهيلى الأيام الماضية فى إطار رحلة التعافى من الإصابة التى لحقت بهما مؤخراً.