شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يصارع المصرى البورسعيدى على تأشيرة المربع الذهبى بالدوري.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم السبت منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فمع دقات السابعة مساء يواجه فريق إنبى نظيره المصرى البورسعيدى على استاد الإسكندرية في مواجهة صعبة يدخلها الفريق البترولى بعد التعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر المصرى البورسعيدى من بيراميدز بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة للمسابقة.

ويحتل إنبى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 6 وتعادل في 5 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 18 هدف وتلقت شباكه 15 هدف ومازال لديه لقاء مؤجل فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز السادس برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 10 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل.

وطالب حلمى طولان المدير الفني لإنبى لاعبيه بالتركيز لتحقيق النقاط الثلاث الليلة لاسيما أمام منافس قوى يملك طموح لإقتحام المربع الذهبى ، في المقابل شدد على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى على لاعبيه ضرورة استغلال الفرص السهلة أمام المرمى لحسم اللقاء وإستعادة نغمة الانتصارات للعودة للمربع الذهبى مرة آخرى.

ويستعيد فريق إنبي خدمات التونسي زياد بو غطاس ومحمد المرسي، اللذين غابا عن مباراة طلائع الجيش الماضية،كما ينوي حلمى طولان الدفع بإيبوكا لقيادة الخط الأمامى للفريق البترولى أمام المصري البورسعيدى بعدما غاب عن المباريات الأخيرة بسبب الإيقاف خصوصا أن النيجيري هداف الفريق البترولى برصيد 5 أهداف.

ويسعى على ماهر، لإيجاد حل للأخطاء الدفاعية التي يقوم بها المدافعون خاصة أنه لا يملك رفاهية تغيير اللاعبين بسبب الإصابات التي ضربت الفريق بالإضافة لسوء مستوى البعض الآخر.

ويعانى خط دفاع المصرى من غياب إسلام أبو سليمة المصاب بالرباط الصليبى، ومحمد الصالح ومحمود حمد البعيدين عن المشاركة لأسباب فنية، بالإضافة لعدم اقتناع على ماهر بمستوى بعض الناشئين.