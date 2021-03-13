شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخشى مفاجأت العبور بكأس مصر على ستاد الدفاع الجوى.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم السبت، منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر ففي التاسعة والنصف مساءاً يستضيف فريق بيراميدز نظيره العبور بالقليويبة على استاد الدفاع الجوى في مواجهة تبدو سهلة نظرياً للفريق السماوى الذى يستهل مشواره في بطولة الكأس بخصم في متناول الايدى شريطة عدم التخاذل من أجل استكمال مشواره في البطولة بعيداً عن مفاجأت الكأس المعروفة.

ويدخل بيراميدز مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد أن تصدر مجموعته في الكونفدرالية برصيد 3 نقاط، بعدما حقق فوزا كبيرا على نظيره نكانا الزامبى بثلاثة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوى، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء بيراميدز في الصدارة برصيد 3 نقاط وفارق 3 أهداف، متفوقا بفارق الأهداف على الرجاء الذي حل وصيفا بنفس عدد النقاط بعد الفوز على نامونجو التنزاني بهدف دون رد، فيما حل نامونجو ثالثا بدون أي رصيد، وجاء نكانا رابعا أيضا بدون نقاط.

بيراميدز ظهر بصورة جيدة في الأونة الأخيرة واستعاد جزء من بريقه، لذا سيستعد لهذا اللقاء بكل قوة لمحاولة الاستمرار في مسلسل الانتصارات لخطف تذكرة التأهل إلى دور الـ 16، وسوف يفتقد لجهود مهاجمه محمود وادى الذى تعرض للإصابة بكسر في الضلوع خلال مباراة نكانا الزامبى.

أما العبور يدرك صعوبة الخصم جيدًا وقوته، ولكن سيستعد لهذا اللقاء بكل قوة وتركيز عالي، حيث يطمح بأن يقدم مباراة قوية تليق به، يأمل من خلالها تحقيق الفوز وإحداث عنصر المفاجأة بإقصاء الخصم .

ويسعى الجهاز الفني للعبور لمواصلة مفاجأت المظاليم ببطولة الكأس بعدما نجح بتروجت في الإطاحة بالمقاولون ونجح كوكا كولا في الإطاحة بالإنتاج الحربى.

وأحرز كأس مصر منذ انطلاقه عام 1921، 12 فريقًا مختلفًا، الأهلي هو الأكثر حصدًا للقب برصيد 37 لقبًا، وأقلهم تتويجًا هم: المصرى البورسعيدي، القناة، الترام، برصيد بطولة واحدة، أول فريق أحرز لقب كأس مصر كان الزمالك، وآخر فريق أحرز اللقب كان الأهلى على حساب طلائع الجيش.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر إجراء تبديل على مواعيد مباراتي بيراميدز مع مصر للمقاصة ضمن الجولة 16 لمسابقة الدوري الممتاز ومع العبور بالقليوبية في بطولة كأس مصر، بحيث تقام مباراة كأس مصر يوم 13 مارس الجاري، ومباراة الدوري يوم 14 أبريل المقبل.

يأتي ذلك في إطار حرص الاتحاد المصري على تخفيف حدة ضغط المباريات المحلية على الأندية المشاركة في بطولات خارجية تجنبا لإصابة لاعبيها بالإجهاد.