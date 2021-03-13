شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخشى مفاجأت العبور بكأس مصر على ستاد الدفاع الجوى.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم السبت، منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر ففي التاسعة والنصف مساءاً يستضيف فريق بيراميدز نظيره العبور بالقليويبة على استاد الدفاع الجوى في مواجهة تبدو سهلة نظرياً للفريق السماوى الذى يستهل مشواره في بطولة الكأس بخصم في متناول الايدى شريطة عدم التخاذل من أجل استكمال مشواره في البطولة بعيداً عن مفاجأت الكأس المعروفة.
وجاء بيراميدز في الصدارة برصيد 3 نقاط وفارق 3 أهداف، متفوقا بفارق الأهداف على الرجاء الذي حل وصيفا بنفس عدد النقاط بعد الفوز على نامونجو التنزاني بهدف دون رد، فيما حل نامونجو ثالثا بدون أي رصيد، وجاء نكانا رابعا أيضا بدون نقاط.
بيراميدز ظهر بصورة جيدة في الأونة الأخيرة واستعاد جزء من بريقه، لذا سيستعد لهذا اللقاء بكل قوة لمحاولة الاستمرار في مسلسل الانتصارات لخطف تذكرة التأهل إلى دور الـ 16، وسوف يفتقد لجهود مهاجمه محمود وادى الذى تعرض للإصابة بكسر في الضلوع خلال مباراة نكانا الزامبى.
أما العبور يدرك صعوبة الخصم جيدًا وقوته، ولكن سيستعد لهذا اللقاء بكل قوة وتركيز عالي، حيث يطمح بأن يقدم مباراة قوية تليق به، يأمل من خلالها تحقيق الفوز وإحداث عنصر المفاجأة بإقصاء الخصم .
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر إجراء تبديل على مواعيد مباراتي بيراميدز مع مصر للمقاصة ضمن الجولة 16 لمسابقة الدوري الممتاز ومع العبور بالقليوبية في بطولة كأس مصر، بحيث تقام مباراة كأس مصر يوم 13 مارس الجاري، ومباراة الدوري يوم 14 أبريل المقبل.
يأتي ذلك في إطار حرص الاتحاد المصري على تخفيف حدة ضغط المباريات المحلية على الأندية المشاركة في بطولات خارجية تجنبا لإصابة لاعبيها بالإجهاد.