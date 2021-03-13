شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي وفيتا كلوب .. الأحمر يحسم مصير مشاركة طاهر وأيمن أشرف أمام بطل الكونغو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن طاهر محمد طاهر وأيمن أشرف جاهزين للسفر مع الفريق إلى الكونغو ظهر السبت استعدادا للقاء فيتا كلوب المقرر إقامته الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. ‏

وأضاف الجهازالطبي أن علي معلول، الظهير الأيسر، ‏يغيب عن الفريق أمام فيتا كلوب، في المباراة التي تقام يوم 16 مارس الجاري في الكونغو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

وأكد الجهاز الطبي أن علي معلول شعر بآلام في نفس موضع إصابته في العضلة الخلفية ‏خلال المرحلة الأخيرة من التأهيل، وتم إجراء سونار وفي انتظار أشعة الرنين.‏ وبشكل مبدئي يخضع علي معلول لبرنامج تأهيلي جديد يستمر من أسبوعين إلى ثلاثة.‏

وكان الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن ‏سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق استعدادًا للسفر إلى الكونغو غدا السبت، لملاقاة ‏فيتا كلوب يوم 16 مارس الجاري.‏

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية وفقا للبروتوكول الطبي المتبع قبل السفر ‏خارج مصر، لخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا، وجاءت النتيجة سلبية وفقا لما أعلنه ‏رئيس الجهاز الطبي.‏ ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب يوم 16 مارس الجاري، في الجولة الرابعة من دور المجموعات ‏بدوري أبطال أفريقيا.