شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تطير إلى الكونغو اليوم لمواجهة فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة الأهلي عصر اليوم السبت إلى الكونغو عبر طائرة خاصة استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث أسند محلس الإدارة رئاسة البعثة إلى العامري فاروق نائب رئيس النادي.

وفضل بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي السفر مبكرًا إلى الكونغو للتعود على الأجواء من الطقس الحار واللعب على ملعب نجيل صناعي، حيث يحرص مجلس إدارة النادي الأهلي على توفير طيران خاص لبعثة الفريق الأحمر في رحلاته بأدغال أفريقيا توفيرا للوقت والجهد، وحفاظا على اللاعبين من الإجهاد بسبب طول رحلة السفر والترانزيت خلال رحلات السفر العادية.

ويخضع ثنائى فريق الأهلى أيمن أشرف وطاهر محمد طاهر لاختبار طبى قبل مران الفريق اليوم، السبت، لتحديد موقفهما من المشاركة فى المران الجماعي. ويُحدد الفحص الطبى لثنائى الأهلى موقفهما من المشاركة فى المران الذى سيُقام فى التاسعة صباح اليوم السبت، باستاد التتش ومن ثم يُحدد موقف الثنائى من رحلة الأهلى للكونغو.

ويطير الأهلى للكونغو فى الثالثة عصر اليوم على متن طائرة خاصة لمواجهة فريق فيتا كلوب عصر الثلاثاء المقبل فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وغاب أيمن أشرف وطاهر محمد طاهر عن مباراة الأهلى والإسماعيلى الأخيرة فى الدورى الممتاز التى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفوة.

واكتفى الثنائى بخوض برنامج تأهيلى الأيام الماضية فى إطار رحلة التعافى من الإصابة التى لحقت بهما مؤخراً.