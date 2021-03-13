شكرا لقرائتكم خبر عن سرعة محمد صلاح وصلت إلى أين؟.. الاتحاد الأوروبي يكشف قوته في دوري الأبطال (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عدد من الأرقام المميزة الذي يتمتع بها محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن أهم الإحصائيات الذي وصل إليها موقع ويفا، أن محمد صلاح، يمتمع بسرعات عالية تصل إلى 33.3 كم / ساعة، وهي التى لم يصل إليها أى لاعب في الدوي الإنجليزي حتى الآن.

عدد مباريات محمد صلاح

8 لقاءات

دقائق لعبها النجم المصري محمد صلاح

599 دقيقة

عداد أهدافه

5

الأخطاء المرتكبة

3 أخطاء

البطاقات

لايوجد

دقة التمرير

141/190

أنواع التمرير

6 طويل 4٪

79 متوسط ​​ 56٪

56 قصير 40٪

مجموع محاولات

16

السرعة القصوى

33.3 كم / ساعة

تصويب على المرمى

10 محاولات

أسست

1

محمد صلاح أسرع لاعب في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح أسرع لاعب في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح أسرع لاعب في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح أسرع لاعب في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح أسرع لاعب في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح أسرع لاعب في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح أسرع لاعب في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح أسرع لاعب في الدوري الإنجليزي

وكان موقع صحيفة ميرور البريطانية كشف في وقت سابق عن أسرع 10 لاعبين في العالم، والذي جاء محمد صلاح في المركز السابع بفارق طفيف للغاية عن المتصدر للترتيب، الفرنسي كيليان مبابي، نجم منتخب الديوك وفريق باريس سان جيرمان، الذي قهر برشلونة في عقر داره برباعية خلال دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.

الترتيب

أسرع 10 لاعبين في العالم

1- كيليان مبابي - 36 كم / ساعة

2- إيناكي ويليامز - 35.7 كم / ساعة

3- بيير إيمريك أوباميانج - 35.5 كم / ساعة

4- كريم بلعربي - 35.27 كم / ساعة

5- كايل ووكر - 35.21 كم / ساعة

6- ليروي ساني - 35.04 كم / ساعة

7- محمد صلاح - 35 كم / ساعة

8- كينجسلي كومان - 35 كم / ساعة

9- ألفارو أودريوزولا - 34.99 كم / ساعة

10- ناتشو فرنانديز - 34.62 كم / ساعة

محمد صلاح يكشف أسباب تراجع ليفربول في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول أعرب عن سعادته وفرحته لفوز فريقه على لايبزيج (2-0) مساء الأربعاء، وتأهله إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا. وقال صلاح خلال تصريحاته لشبكة بي تي سبورت، عقب انتهاء اللقاء: لقد حققنا نتيجة كبيرة بالنسبة خاصة بعد خسارتنا بعض المباريات في البريميرليج، الفريق ليس في أفضل حال لكننا نريد القتال في دوري أبطال أوروبا، وكذلك في البريميرليج.

وأضاف: كنت أحب تسجيل المزيد، أنا سعيد لأنني سجلت في شباك لايبزيج ولأن الفريق فاز، وهذا هو الأمر الأكثر الأهمية. وتحدث محمد صلاح عن سوء أداء فريقه، وأكد- تعرضنا لبعض الإصابات هذا الموسم، كان حظنا سيئا، لكن الأكثر أهمية هو أننا واصلنا القتال، يجب أن نتعامل مع كل مباراة على حدة، وألا ننظر للصورة الكبيرة، لأنك لو نظرت للصورة الكبيرة ستتعرض للكثير من الضغط.

وتابع: كان الأمر صعبا في البريميرليج، لا نريدها أن تكون صعبة، هذا جزء من اللعبة، في العامين الأخيرين كنا نحقق الانتصارات، هذا العام عانينا من الإصابات، إنه أمر صعب، نأمل الآن وجود 3 أو 4 مدافعين وأن نواصل الفوز.

محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، تزعم ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي سواء في بطولة الدوري الإنجليزي أو الدوريات الأوروبية أو المسابقات المخلتفة.

صلاح سجل هدفا خلال لقاء ليفربول ولايبزيج الألماني خلال لقاء العودة أمام الفريق الألماني والذي انتهت في النهاية بفوز الريدز برباعية بمجموع اللقاءين. وأصبح النجم المصري مسجلا 25 هدفا في كافة المسابقات واعتلى عرش الهدافين للاعبين في الدوري الإنجليزي برصيد 25 هدفا. ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات «أوبتا»، تزعم صلاح ترتيب هداف لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز في كافة المسابقات، برصيد 25 هدفا.

ليفربول الإنجليزي تأهل لدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على فريق لايبزيج الألماني خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ضمن جولة الإياب لدور الستة عشر بهدفين نظيفين. وكان ليفربول فاز على الفريق الألماني في جولة الذهاب بنفس النتيجة ليصبح مجموعه أهدافه في اللقاءين 4/صفر.

ونجح فريق ليفربول بالتقدم على فريق لايبزيج الألماني بفضل محمد صلاح عند الدقيقة 71، وساديو ماني عند الدقيقة 73، ليصبح الفريق الإنجليزي متقدما برباعية نظيفة بمجموع اللقاءين.