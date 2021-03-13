شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة جالاتا سراي أمام قيصري سبور والقنوات الناقلة .. و مصطفى محمد يعود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جالاتا سراي التركي يعود من جديد للمنافسة على صدارة الدوري التركي بقيادة مصطفى محمد العائد من الإيقاف عندما يواجه فريق قيصري سبور خلال الجولة 30 من عمر الدوري التركي الممتاز والذي سيقام على أرض استاد قيصر أتاتورك.

موعد مباراة جالاتا سراي وقيصري سبور

يخوض فريق جالاتا سراي لقاء هاما اليوم في الدوري التركي الممتاز عند الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، حيث يحظى لقاءات جالاتا سراي بمشاهدة كبيرة منذ انتقال مصطفى محمد لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من فريق الزمالك المصري المتعثر في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، واضطر لتغير جهازه الفني وإقالة باتشيكو وتعيين كارتيرون، المدرب الفرنسي.

القنوات الناقلة لمباراة جالاتا سراي وقيصري سبور

تنقل شبكة بين سبورت القطرية اليوم مباراة جالاتا سراي الذي يقوده مصطفى محمد على قناة beIN Sports HD 1 TR، حيث اعتاد المصريون منذ فترة على مشاهدة بعض المباريات الخاصة بالمهاجم مصطفى محمد على قنوات أخرى أو مواقع البث المباشر نظرا لعدم إتاحة كافة مباريات الدوري التركي على القناة القطرية.