شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدورى المصرى .. حسام حسن في المقدمة و أوباما يتراجع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ترتيب هداف الدوري المصري الممتاز 2021، بعد انتهاء مباراة سموحة وأسوان، الموافق 12/3/2021 ، والذي فاز به الفريق السكندري بخماسية نظيفة دو رد، تغير ترتيب الهدافين، وأصبح حسام حسن مهاجم سموحة المتميز، صاحب الصدارة برصيد 8 أهداف.

وجاء 3 لاعبين محتلين المركز الأول برصيد 7 أهداف، وهم أحمد سمير لاعب طلائع الجيش- يوسف أوباما لاعب الزمالك- عمر كمال لاعب المصري البورسعيدي.

وفي المركز الثاني لترتيب الهدافين، يأتي أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا والمعار من الأهلي برصيد 6 أهداف- وبنفس الرصيد يأتي رمضان صحبي لاعب بيراميدز، رزاق سيسيه، لاعب الاتحاد السكندري.

وفي المركز الثالث يأتي عمرو جمال لاعب طلائع الجيش- عمرو السعيد لاعب الجونة المعار من الزمالك- مصطفى فتحي لاعب سموحة المعار من الزمالك برصيد 5 أهداف لكل منهم.

وبعد انتهاء مباراة سموحة وأسوان الموافق 12/3/2021، تغير نسبيا شكل جدول مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم في منطقة الوسط، حيث تحرك سموحة من المركز التاسع إلى السابع بخماسية في شباك أسوان.

ترتيب الدوري المصري بعد لقاء سموحة وأسوان تغير أيضا بعد لقاء سموحة وأسوان، الموافق 12/3/2021.

الزمالك 33 نقطة من أصل 14 لقاء

الأهلي 27 نقطة من أصل 11 لقاء

بيراميدز 25 نقطة

مصر المقاصة 24 نقطة

إنبي 23 نقطة

المصري البورسعيدي 22 نطقة

سموحة 22 نطقة

الاتحاد السكندري 22 نقطة

سيراميكا 21 نقطة

الجونة 21 نقطة

غزل المحلة 19 نقطة

أسوان 17 نقطة

المقاوون العرب 15 نقطة

البنك الأهلي 14 نقطة

طلائع الجيش 13 نقطة

الإسماعيلي 10 نقاط

الانتاج الحربي 10 نقاط

وادي دجلة 9 نقاط