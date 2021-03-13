شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يخوض وديتين فى معسكر توقف الدوري استعدادًا لمواجهة وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فضل الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة أحمد كشرى الاكتفاء بودية مصر المقاصة المقرر لها غدًا الأحد بالقاهرة على أن يستكمل الفريق مبارياته الودية فى معسكره المغلق المزمع إقامته خلال الأيام القليلة المقبلة، ويدرس مسئولو نادي الإنتاج الحربى إقامة معسكر مغلق لفريق الكرة بمدينة الإسماعيلية لمدة أسبوع خلال فترة توقف الدوري بسبب الأجندة الدولية لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا للمرحلة المقبلة، ويعكف أحمد كشرى المدير الفنى للإنتاج الحربى على عقد جلسات نفسية مع لاعبيه خلال فترة توقف الدوري لإخراجهم من حالة الإحباط التى تسيطر عليهم بسبب نتائجهم السيئة فى بطولة الدوري، كما يحرص كشرى على تخصيص تدريبات إضافية للمدافعين والمهاجمين لمواجهة ظاهرة الأهداف الساذجة التى تسكن شباك الفريق بجانب مواجهة العقم التهديفى الذى أصاب الإنتاج فى مباريات كثيرة بالدوري.

واتفق الجهاز الإدارى للإنتاج الحربى بقيادة خالد مهدى مع نظرائهم فى مصر المقاصة على إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين عصر غدٍ الاحد، على استاد الدفاع الجوى للاستعداد للمنافسات المقبلة ببطولة الدوري الممتاز، فى إطار الاستعداد لمواجهة وادى دجلة المقرر لها 2 أبريل المقبل على استاد الاهلى والسلام بالجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرغب كشرى فى القيام بفترة إعداد مع الإنتاج الحربى خلال فترة توقف مباريات فريقه بالدوري والتى تصل لمدة 26 يوماً بعدما خاض مباراته الأولى مع الفريق أمام الاتحاد السكندرى، والتى خسرها بهدفين دون رد بالجولة الخامسة عشرة للمسابقة، والتى أقيمت الجمعة الماضي على ستاد الإسكندرية.

كشرى تلقى عروضًا تدريبية كثيرة من فرق بالقسم الثانى لكنه رفض انتظارا لفرصة للعمل بالدورى الممتاز، حتى جاء رحيل حمادة صدقى عن الإنتاج ليتولى تدريب الفريق .

وودع الإنتاج الحربى، بطولة كأس مصر من دور الـ32 بالخسارة من كوكا كولا بهدف دون رد فى الوقت القاتل من ركلة جزاء.

ومنح كشرى لاعبيه راحة لمدة ثلاثة أيام عقب نهاية مباراة زعيم الثغر قبل بدء فترة الإعداد لاستئناف مباريات الدورى، التى يتطلع فيها لتدشين خطة انتفاضة جديدة للفريق لتوديع مراكز القاع بجدول الدوري.