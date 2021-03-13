شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ توزيع 500 دعوة مجانية على الأعضاء لحضور مباراة الترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم السبت، مسئولو نادى الزمالك، توزيع الدعوات المجانية على أعضاء الجمعية العمومية، لمن يرغب فى حضور مواجهة الزمالك والترجي التونسي مساء الثلاثاء المقبل على ملعب استاد القاهرة في الجولة الرابعة من دوري المجموعات للبطولة الأفريقية.

ومن المقرر أن يتم توزيع الدعوات في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت، من مكتب مدير الأمن، حيث طلب اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، بطبع وتوزيع 500 دعوة مجانية على الأعضاء.

وتعد مواجهة الترجى التونسى مباراة لا تقبل غير الفوز للأبيض للحفاظ على حظوظ التأهل بالمجموعة التي يحتل فيها الفريق الأبيض المركز الثالث برصيد نقطتين فقط خلف الترجي المتصدر برصيد 7 نقاط والمولودية صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

وستكون المباراة الثانية والتي من المقرر إقامتها في مستهل شهر أبريل القادم، مصيرية أمام مولودية الجزائر الذي ينافس الزمالك على تأشيرة التأهل بالمجموعة، ولا بديل فيها عن الفوز أيضاً، فيما يختتم الزمالك مبارياته في دور المجموعات باستضافة تونجيث السنغالي، وسيكون بحاجة لتحقيق الفوز لضمان التأهل.