شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد خماسية سموحة في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد انتهاء مباراة سموحة وأسوان الموافق 12/3/2021، تغير نسبيا شكل جدول مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم في منطقة الوسط، حيث تحرك سموحة من المركز التاسع إلى السابع بخماسية في شباك أسوان.

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ترتيب الدوري المصري بعد لقاء سموحة وأسوان تغير أيضا بعد لقاء سموحة وأسوان، الموافق 12/3/2021.

الزمالك 33 نقطة من أصل 14 لقاء

الأهلي 27 نقطة من أصل 11 لقاء

بيراميدز 25 نقطة

مصر المقاصة 24 نقطة

إنبي 23 نقطة

المصري البورسعيدي 22 نطقة

سموحة 22 نطقة

الاتحاد السكندري 22 نقطة

سيراميكا 21 نقطة

الجونة 21 نقطة

غزل المحلة 19 نقطة

أسوان 17 نقطة

المقاوون العرب 15 نقطة

البنك الأهلي 14 نقطة

طلائع الجيش 13 نقطة

الإسماعيلي 10 نقاط

الانتاج الحربي 10 نقاط

وادي دجلة 9 نقاط

سموحة يقسو على أسوان بخماسية نظيفة الدوري المصري الممتاز

وكان سموحة فاز بخماسية نظيفة على أسوان في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

حيث قدم سموحة بقيادة أحمد سامي المدير الفني للفريق مباراة قوية واستحق الفوز الكبير والذى أهله لاحتلال المركز السابع بـ22 نقطة بعدما نجح في استعادة ذاكرة الانتصارات وغلق سلسلة التعادلات المتتالية، بينما واصل أبناء الجنوب بقيادة علاء عبدالعال السقوط والاقتراب من شبح الهبوط لدوري القسم الثاني بعد تلقية الهزيمة الثالثة على التوالى في المسابقة وتجمد رصيده عند 17 نقطة.

سجل أهداف سموحة حسام حسن «هدفان» أحدهما من ضربة جزاء وأحمد عبدالقادر «هدفان» وعبدالكريم الوادي. وشهدت المباراة تفوق واضح لسموحة منذ الدقيقة الأولى، بعدما أحسن أحمد سامي قراءة المباراة مبكرا وأغلق جميع مفاتيح لعب أسوان وشكل خطورة حقيقية منذ الدقيقة الأولى من عمر المباراة، بينما حاول أسوان الرجوع مبكرا إلى أجواء اللقاء ومبادلة سموحة الهجمات إلا أن رد سموحة كان الأسرع في تسجيل الأهداف.