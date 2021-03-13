شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يسافر إلى المحلة استعدادًا لموقعة الأحد بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسافر اليوم السبت، فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل، إلى مدينة المحلة للمبيت بأحد فنادقها، استعدادًا لمواجهة نظيره غزل المحلة غدًا الأحد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام.

ومن المقرر أن يسافر الفريق بعد أداء المران الختامي على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، حيث يعلن النحاس عن قائمة الفريق التي ستسافر إلى المحلة للمشاركة في المباراة المرتقبة.

ويواصل ثلاثي المقاولون العرب، محمد سالم، وخالد الحسيني وعبد الرحمن فاروق، غيابهم عن تدعيم صفوف الذئاب، في المباراة القادمة أمام غزل المحلة والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على استاد المحلة ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام، ويخضع الثلاثي لعملية التأهيل على هامش مران الفريق، حيث يعاني سالم من إصابة الركبة، فيما كان الحسيني قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية بمباراة الجونة في الجولة قبل الماضية.

وكان الجهاز الفني للمقاولون قد راجع المباريات الماضية للمحلة سواء بالدوري أو كأس مصر، وعقد الجهاز الفني أكثر من جلسة مع لاعبي الفريق لشرح التعليمات الفنية قبل اللقاء المرتقب.

ورفض المقاولون العرب خوض أي مباريات ودية خلال الفترة الماضية خوفاً من الإجهاد، واكتفى الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة 48 ساعة فقط عقب مباراة المقاصة الأخيرة التي انتهت بالتعادل السلبي، قبل أن يستأنف الفريق تدريباته اليومية .

ويعمل الجهاز الفنى لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، على تصحيح الأخطاء التى شهدتها الفترة الماضية والتى كبدت الفريق 8 هزائم ليتراجع إلى المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد 15 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا فى 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 8 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً آخر.