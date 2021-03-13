شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بسام عن مواجهة ميسي أو رونالدو: ربنا ما يكتبها على حارس مرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد بسام، حارس مرمى طلائع الجيش، أنه لم يفقد الأمل أن يكون الحارس الأول لمنتخب مصر، موضحا أنه يبلغ 29 عاما، وأمامه عشر سنوات في الملاعب، يستطيع خلالها أن يكون الحارس الأول في الكرة المصرية.

وقال محمد بسام، في تصريحات تليفزيونية، عن اللاعب الذي يفضل مواجهته بين ميسي ورونالدو: "ربنا ما يكتبها على حد، مواجهة ميسي ورونالدو أعظم لاعبين في العالم صعبة على أي حارس، لديهما إمكانيات رهيبة، لكن لو خُيّرت بين واحد منهما اختار رونالدو لتميزه في الكرات الرأسية، وميسي يستطيع من خلال اللعب على الأرض بموهبته أن يهين أي حارس ويفرج عليه الدنيا".

وعن أفضل قلبي دفاع في الدوري المصري كشف حارس الطلائع أن أيمن أشرف مدافع الأهلي وعلي الفيل مدافع الطلائع هما الأفضل حاليا كمدافعين في الدوري المصري، موضحا أن عمرو جمال مهاجم الأهلي المعار للطلائع أفضل من والتر بواليا، ويعمل بكل ما لديه من طاقة للعودة للأهلي الموسم المقبل.

وتابع بسام: "من وجهة نظري بن شرقي لاعب مميز للغاية، ولا يمكن مقارنته بلاعب آخر، ويتفوق على جونيور أجاي جناح الأهلي، لأنه لاعب ذكي ومؤثر، ولديه حلول غير تقليدية حينما تكون الكرة بين قدميه".

وأكد بسام أنه أهلاوي الانتماء لكن والده زملكاوي وقال: "أبويا زملكاوي، لكن لو انتقلت للأهلي سيشجعني، هو يشجعني وأنا في الطلائع، فكيف لا يشجعني وأنا في ناد آخر، بالطبع هو يعشق الزمالك لكن ليس أكثر من ابنه".