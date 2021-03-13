شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يجري مسحة كورونا استعدادًا للبنك الأهلي.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع اليوم، السبت، لاعبو الاتحاد السكندري والجهازان الفني والإداري لمسحات كورونا استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها الإثنين المقبل على ملعب المقاولون العرب بالقاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وتوصل مسئولو الاتحاد السكندري لحل بشأن تكلفة المسحات الطبية التي يجريها الفريق قبل مبارياته في الدوري للاعبين والجهازين الفني والإداري، بعد رفض اتحاد الكرة القيام بتحمل تكاليف المسحات بعد رحيل اللجنة الخماسية، برئاسة عمرو الجنايني وتولي لجنة ثلاثية جديدة المسئولية.

وقرر المسئولون في الاتحاد السكندري إجراء مسحة واحدة لكل مباراتين، لتخفيف العبء المادي عن مجلس الإدارة في ظل التداعيات الصحية الصعبة لتفشي فيروس كورونا.

في سياق متصل، انفعل حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري على لاعبيه بعد التعادل مع المحلة والذي لم يلبي طموحات الفريق وجماهيره خاصة في ظل النتائج المتواضعة لزعيم الثغر واحتلاله المركز السابع بعد انتهاء جميع مبارياته المؤجلة.

وبدأ حسام حسن كلامه للاعبيه عقب المباراة بغضب كبير وعنف لاعبي الخط الوسط والهجوم على إضاعة العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بتحقيق الفوز والدخول في المربع الذهبي.

وهدد حسن حسن لاعبيه بعقوبات كبيرة لم يعلن عنها، لكنه توعد جميع اللاعبين المشاركين في المباراة بالعقوبات مطالبا كل لاعب بمشاهدة أدائه في المباراة ومحاسبة نفسه.

وحسم التعادل السلبي مباراة الاتحاد السكندري وغزل المحلة، في اللقاء الذي أقيم بإستاد الإسكندرية في المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.