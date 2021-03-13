شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الزمالك : نتصدر الدوري بسبب مؤجلات ‏الأهلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق حشيش المستشار المالي لنادي الزمالك، أن قرار توجيه الشكر للبرتغالي جايمي باتشيكو وإقالته من تدريب فريق الكرة بالنادي يعود لأمور فنية وليس لأي أسباب أخرى.

وأضاف عبر تصريحات تليفزيونية:«كان هناك إجماع على رحيل باتشيكو بين مسئولي نادي الزمالك، وقررنا رحيله قبل مباراة الترجي الحاسمة وتحركنا سريعاً لإنقاذ الفريق».

وواصل:«أرفض نغمة تصدر الزمالك قمة الدوري في ولاية باتشيكو، فالجميع يعلم أن تصدرنا للمسابقة بسبب تأجيل عدد كبير من مباريات الأهلي، والزمالك استمر دون انتصار على مدار 20 يوماً في المسابقة».

وواصل:«اختيار كارتيرون جاء لأسباب فنية ومالية، وكان هو الأنسب في هذا التوقيت».

وأنهى وضعنا شرطاً جزائياً مناسباً في عقد كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق، كي لا يكون صعباً على الإدارات المقبلة في دفعه حال رغبتهم في رحيله.