شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى وفيتا كلوب .. المارد الأحمر يعلن نتيجة مسحة اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ‏سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق أمس، استعدادًا للسفر إلى الكونغو اليوم السبت، لملاقاة ‏فيتا كلوب يوم 16 مارس الجاري.‏

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية وفقا للبروتوكول الطبي المتبع قبل السفر ‏خارج مصر، لخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا، وجاءت النتيجة سلبية وفقا لما أعلنه ‏رئيس الجهاز الطبي.‏ ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب يوم 16 مارس الجاري، في الجولة الرابعة من دور المجموعات ‏بدوري أبطال أفريقيا.