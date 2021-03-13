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الأهلى وفيتا كلوب .. المارد الأحمر يعلن نتيجة مسحة اللاعبين

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ‏سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق أمس، استعدادًا للسفر إلى الكونغو اليوم السبت، لملاقاة ‏فيتا كلوب يوم 16 مارس الجاري.‏

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية وفقا للبروتوكول الطبي المتبع قبل السفر ‏خارج مصر، لخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا، وجاءت النتيجة سلبية وفقا لما أعلنه ‏رئيس الجهاز الطبي.‏ ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب يوم 16 مارس الجاري، في الجولة الرابعة من دور المجموعات ‏بدوري أبطال أفريقيا.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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